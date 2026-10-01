Castellón refuerza sus programas para combatir la soledad no deseada entre las personas mayores

El Ayuntamiento de Castellón ampliará el plan Castellón Acompaña, dirigido a combatir la soledad no deseada entre las personas mayores. La alcaldesa, Begoña Carrasco, ha destacado esta medida durante la recepción a las asociaciones de mayores celebrada en el salón de plenos con motivo del Día Internacional de las Personas Mayores.

«Queremos que quien necesite compañía encuentre una puerta abierta y una respuesta cercana. Queremos ampliar el Plan Castellón Acompaña para llegar a las personas mayores que lo necesiten, vivan en el barrio que vivan», ha señalado Carrasco.

El programa parte de un proyecto piloto en el que participaron 26 personas, cada una con un plan de atención personalizado. Durante esta experiencia se desarrollaron 21 actividades centradas en las relaciones sociales, la memoria y el bienestar emocional.

Según los datos facilitados por el Ayuntamiento, el 98% de las personas participantes manifestó su satisfacción con las actividades, mientras que el 94% consideró que le habían ayudado en su día a día y el 93% afirmó que habían contribuido a ampliar sus relaciones sociales.

«Detrás de esos porcentajes hay personas que han encontrado compañía, que han recuperado las ganas de participar y que se sienten mejor. Eso es lo que da sentido a este programa», ha afirmado la alcaldesa, que también ha destacado el papel de las asociaciones en la detección de posibles situaciones de soledad.

Un Observatorio para detectar necesidades

La prevención de la soledad no deseada forma parte del primer Plan Municipal de Personas Mayores, elaborado con la colaboración de la Universitat Jaume I. El documento contempla la creación de un Observatorio de Personas Mayores destinado a conocer las necesidades de este colectivo y orientar las futuras actuaciones municipales.

El Observatorio ya ha comenzado a dar sus primeros pasos con un comité de personas expertas, otro de personas asesoras y un grupo de voluntariado que ha iniciado la recogida de datos en el Centro Especializado de Atención a Mayores.

«Escuchar a nuestros mayores es el primer paso para cuidarles mejor», ha señalado Carrasco. Según la alcaldesa, este trabajo permitirá conocer «cómo viven, qué necesitan y qué podemos mejorar desde el Ayuntamiento» para adaptar los programas municipales.

1.242 personas en los programas de envejecimiento activo

El Ayuntamiento mantiene además diferentes programas de actividades deportivas y socioculturales dirigidos a fomentar un envejecimiento activo. Este curso cuentan con 1.242 personas admitidas.

A esta oferta se suman las actividades del Centro Senior de Vida Activa y Saludable y del Centro Urban, con propuestas como baile, yoga o taichí. El Consistorio también ha impulsado un taller en el que 30 personas mayores han elaborado libros biográficos con ayuda de la inteligencia artificial.

Otra de las actuaciones municipales ha sido la apertura de una sede para la Asociación de Jubilados y Pensionistas del Raval Universitari, después de más de 15 años reclamando un espacio propio.

«Castellón sigue creciendo y queremos que ese crecimiento se traduzca en una mejor calidad de vida para todas las generaciones», ha afirmado Carrasco. «Cumplir años debe significar seguir teniendo oportunidades para aprender, cuidaros y compartir tiempo con otras personas», ha añadido.

Reconocimiento a las asociaciones de mayores

Durante el acto celebrado en el Ayuntamiento, Carrasco y la concejala de Bienestar Social, Clara Adsuara, han entregado a representantes de las asociaciones participantes una figura del Fadrí como reconocimiento a su trabajo.

En la recepción han participado entidades de distintos barrios y colectivos de la ciudad, entre ellas Azahar, Cardona Vives, Castalia, Columbretes, Cremor, Enfermería San Juan de Dios, Veteranos de las Fuerzas Armadas y Guardia Civil, Jubilemus, La Panderola, Los Ángeles La Unión, Convivencia Parque Lidón, Perpetuo Socorro y Raval Universitari.

También han estado representadas asociaciones como San Agustín San Marcos, San José Obrero, San Juan Bautista, San Lorenzo, San Miguel Maset Blau, Segon Molí, Sequiol, Grupo de Mayores Telefónica, Vedruna, Virgen del Carmen, Virgen del Pilar, Viudas y la Federación Local del Mayor, entre otras.

La jornada con motivo del Día Internacional de las Personas Mayores ha incluido además actividades en la plaza Mayor, con una lectura de un decálogo por una vida digna a cualquier edad, una exposición de carteles de las asociaciones y diferentes propuestas intergeneracionales, entre ellas juegos, trencadís y un bingo musical con participación de personas mayores y alumnado.