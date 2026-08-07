Castellón refuerza la lucha contra el mosquito tigre con la Técnica del Insecto Estéril

El Ayuntamiento de Castellón, a través de la Concejalía de Salud Pública, ha reactivado la Técnica del Insecto Estéril (TIE) para reforzar el control del mosquito tigre durante los meses de mayor actividad de esta especie. La iniciativa, desarrollada junto a la Conselleria de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca, se aplica por segundo año consecutivo tras los resultados positivos registrados en la campaña anterior y complementa las actuaciones preventivas que el consistorio realiza durante todo el año.

Las liberaciones de machos estériles se han llevado a cabo en los parques Ribalta, Sensal, La Panderola, Rafalafena y Geólogo José Royo, donde se han soltado más de 2.000 ejemplares por hectárea y semana. Este sistema consiste en liberar mosquitos macho esterilizados que fecundan a las hembras sin que los huevos lleguen a desarrollarse, reduciendo así la población de la especie. Al tratarse de machos, no pican, por lo que la actuación no supone ninguna molestia para la ciudadanía.

El concejal de Salud Pública, Luciano Ferrer, ha destacado que esta técnica ha demostrado ser eficaz y respetuosa con el medio ambiente, al tiempo que ha insistido en que forma parte de una estrategia integral que incluye tratamientos preventivos en imbornales, acequias y zonas verdes, además de fumigaciones cuando son necesarias. El Ayuntamiento también recuerda la importancia de la colaboración ciudadana, evitando acumulaciones de agua en viviendas y jardines para impedir la proliferación del mosquito tigre y aumentar la eficacia de las medidas de control.