Castellón presenta un nuevo Portal de Transparencia para acercar la gestión municipal a la ciudadanía

El Ayuntamiento de Castellón ha presentado su nuevo Portal de Transparencia, una herramienta digital diseñada para acercar la gestión municipal a la ciudadanía mediante un acceso más claro, sencillo y actualizado a la información pública. El concejal de Modernización y Transparencia, Paco Cabañero, ha dado a conocer este nuevo espacio web coincidiendo con la celebración del Día Internacional de Internet.

Durante la presentación, el edil ha explicado el funcionamiento del portal, que permitirá consultar información relacionada con presupuestos, contratos, subvenciones, convenios y planes municipales. La nueva plataforma incorpora un diseño renovado, más visual e intuitivo, adaptado tanto a ordenadores como a dispositivos móviles, además de herramientas de búsqueda avanzada y mejoras de accesibilidad para facilitar el acceso universal a los contenidos.

Cabañero ha destacado que el Ayuntamiento de Castellón ha pasado de situarse en torno al 30% en los índices de transparencia al 82% actual, con el objetivo de alcanzar el 90% en los indicadores de 2025 y seguir avanzando hacia el 100%. Según ha señalado, el nuevo Portal de Transparencia forma parte de la estrategia municipal para modernizar los servicios digitales, fomentar la participación ciudadana y reforzar la confianza entre la administración y los vecinos.