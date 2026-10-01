Castellón plantea una nueva rebaja del IBI del 2% y autoriza 181 nuevas viviendas

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Castellón ha aprobado este jueves los proyectos de modificación de las ordenanzas fiscales que contemplan una nueva rebaja del 2% del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI). La medida, que deberá pasar por el Pleno, permitiría alcanzar el 10% de reducción comprometido por el equipo de gobierno para esta legislatura.

La Junta también ha aprobado mantener hasta el 31 de diciembre de 2027 la exención de la tasa por ocupación de la vía pública con terrazas de hostelería. Ambas medidas forman parte de las actuaciones de carácter fiscal impulsadas por el gobierno municipal.

El portavoz del equipo de gobierno, Vicent Sales, ha asegurado que con la nueva reducción "alcanzaremos la rebaja del 10% que prometimos para la legislatura" y ha defendido que estas medidas buscan "aliviar la carga fiscal de las familias" y apoyar a la actividad económica.

Sobre la exención de la tasa de terrazas, Sales ha señalado que permitirá "seguir respaldando a un sector que genera empleo, atrae público y contribuye a dar vida a nuestras calles y plazas".

181 nuevas viviendas en la avenida Villarreal

En materia urbanística, la Junta de Gobierno Local ha concedido dos licencias para la construcción de 181 viviendas en la avenida Villarreal.

Una de las licencias corresponde al número 90 de esta vía, donde está previsto levantar un edificio de 91 viviendas, además de 64 trasteros y 108 plazas de aparcamiento.

La segunda licencia, en el número 17 de la avenida Villarreal, permitirá construir un edificio de 90 viviendas, con 90 trasteros y 92 plazas de aparcamiento distribuidas en tres sótanos.

Sales ha destacado que estas actuaciones forman parte del impulso municipal a la construcción de vivienda y ha señalado que las nuevas licencias permitirán "ampliar la oferta residencial y responder a las necesidades de una ciudad que sigue creciendo".

52.000 euros para proyectos de igualdad

La Junta de Gobierno Local ha aprobado también las bases y la convocatoria de 52.000 euros en subvenciones para proyectos de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres.

Las ayudas están dirigidas a asociaciones y entidades sin ánimo de lucro de Castellón y podrán financiar iniciativas relacionadas con la sensibilización en igualdad, la prevención de la violencia contra las mujeres, la corresponsabilidad y la participación social de las mujeres.

Mercados y refuerzo de las bibliotecas

Por otra parte, el Ayuntamiento ha autorizado la celebración del Mercado del Grao el 9 de octubre, Día de la Comunitat Valenciana, y del Mercado del Lunes el 12 de octubre, festividad de la Hispanidad.

La Junta también ha aprobado el nombramiento interino de tres auxiliares de biblioteca durante un máximo de nueve meses, coincidiendo con la puesta en funcionamiento de la nueva Biblioteca Municipal de la calle Mayor.