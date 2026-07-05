Castellón moviliza diez bomberos y tres vehículos para apoyar la extinción del incendio forestal de Soneja

El Ayuntamiento de Castellón, a través del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento, ha movilizado un dispositivo de apoyo para colaborar en las tareas de extinción del incendio forestal declarado en Soneja. El operativo, compuesto por tres vehículos y diez efectivos, permanecerá trabajando durante toda la noche y será relevado a las 7:00 horas si la evolución del incendio así lo requiere.

El dispositivo desplazado está integrado por una autobomba forestal, un camión urbano y un camión nodriza, además de un equipo humano formado por un sargento, un cabo y ocho bomberos. Entre los efectivos movilizados se encuentra personal que se ha incorporado fuera de su turno de guardia para reforzar la respuesta ante la evolución del incendio.

La alcaldesa de Castellón, Begoña Carrasco, ha trasladado su apoyo a los equipos de emergencias que trabajan sobre el terreno. "Todo mi ánimo y apoyo a los equipos que están trabajando en el incendio de Soneja", ha manifestado. Asimismo, ha destacado que "Castellón ha puesto a disposición vehículos y efectivos de Bomberos para colaborar en las tareas necesarias y contribuir a que la situación pueda resolverse lo antes posible".

La primera edil también ha agradecido "la rápida actuación y la coordinación entre las distintas administraciones y los servicios de emergencias" ante un incendio de estas características.

Por su parte, el concejal de Seguridad y Emergencias, Antonio Ortolá, ha explicado que el Ayuntamiento mantiene un seguimiento constante de la evolución del incendio y un contacto permanente con el dispositivo de emergencias. "Nuestros bomberos ya están trabajando sobre el terreno y permanecerán durante toda la noche colaborando en las labores de extinción para prestar todo el apoyo que sea necesario", ha señalado.

Ortolá ha querido reconocer además "la profesionalidad, la entrega y el compromiso de todos los efectivos que están participando en la extinción del incendio", con una mención especial a los bomberos de Castellón que se han incorporado de forma voluntaria fuera de su turno de guardia para reforzar el operativo y contribuir a la protección de la población y del entorno natural.