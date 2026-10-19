Castellón moviliza a bomberos y medios de rescate para apoyar las inundaciones en La Safor y La Marina Alta

El Servicio de Bomberos de Castellón ha movilizado este lunes un dispositivo de 13 efectivos para colaborar en las labores de rescate y atención a las emergencias provocadas por las inundaciones en las comarcas de La Safor y La Marina Alta.

El despliegue se produce a petición de la Generalitat Valenciana, tras la activación, en situación 2, del Plan Especial frente al Riesgo de Inundaciones de la Comunitat Valenciana. El objetivo es reforzar la capacidad operativa de los consorcios de bomberos de Valencia y Alicante ante las consecuencias de las intensas lluvias.

La alcaldesa de Castellón, Begoña Carrasco, ha asegurado que el Ayuntamiento pone sus recursos a disposición de la Generalitat para colaborar en las poblaciones afectadas. «Desde Castellón ponemos nuestros medios y nuestros efectivos a disposición de la Generalitat Valenciana para colaborar en todo lo que sea necesario», ha señalado.

Carrasco ha destacado también la importancia de la coordinación entre los servicios de emergencia y de la rapidez de respuesta ante unas lluvias especialmente intensas, con acumulados históricos en La Safor y La Marina Alta. «Garantizar una buena coordinación y rápida capacidad de respuesta es clave en situaciones de emergencia como esta», ha subrayado.

El dispositivo está compuesto por dos vehículos todoterreno ligeros, una autobomba rural pesada 4x4, un vehículo pesado de carga 4x4 y dos embarcaciones de poco calado para el rescate de personas en zonas inundadas.

En cuanto al personal, se han desplazado un sargento de coordinación para incorporarse al Puesto de Mando y un equipo de intervención formado por un sargento, un cabo y diez bomberos.

Los efectivos y los medios materiales han salido esta mañana del parque de bomberos de Castellón con destino a Oliva, donde se ha establecido el centro de recepción de medios desde el que se coordinará su incorporación a las actuaciones de emergencia.

Por su parte, el concejal de Seguridad y Emergencias, Antonio Ortolá, ha puesto el acento en la colaboración entre administraciones. «Ante una emergencia como esta, la coordinación y la capacidad de respuesta son fundamentales para ayudar a las personas afectadas y facilitar el trabajo de los equipos que están interviniendo sobre el terreno», ha afirmado.

Ortolá ha añadido que los bomberos de Castellón están preparados para prestar este apoyo «con la máxima profesionalidad y compromiso».

Con este despliegue, el Servicio de Bomberos de Castellón se suma al dispositivo autonómico para reforzar las labores de rescate y atender las consecuencias de las inundaciones en la Comunitat Valenciana.