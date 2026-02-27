El Ayuntamiento lanza “Castellón Naturaleza en Red”: un proyecto para convertir la ciudad en referente verde

Castellón inicia una transformación hacia una ciudad más saludable, sostenible y resiliente. La alcaldesa, Begoña Carrasco, presentó hoy en el edificio Menador el proyecto “Castellón Naturaleza en Red”, acompañada por los concejales Sergio Toledo y Vicent Sales, así como por Rocío Pont, directora general de Fondos Europeos de la Generalitat Valenciana.

“Castellón es una ciudad que avanza decidida hacia un modelo de ciudad más saludable, más sostenible y más preparada para el futuro. Y ‘Castellón, una ciudad para vivir mejor’, es un lema que resume el objetivo de nuestra hoja de ruta, y hoy cobra forma a través del proyecto ‘Castellón Naturaleza en Red’”, declaró la alcaldesa durante la presentación.

Oasis climáticos y renaturalización urbana

El proyecto contempla la implantación de oasis climáticos en 18 centros educativos con el objetivo de proporcionar sombra, reducir la temperatura y mejorar el bienestar físico y emocional de los alumnos. Además, incluye la recuperación ecológica de estanques en parques urbanos como Ribalta, Mérida y Geólogo Royo, la instalación de cubiertas vegetales en la Plaza Santa Clara y la renaturalización de glorietas en distintas zonas de la ciudad para reducir el efecto isla de calor. Carrasco subrayó que la iniciativa se alinea con el Pacto Verde Europeo, la Estrategia de Biodiversidad 2030 y los objetivos climáticos de la Unión Europea y destacó que Castellón ha sido seleccionada entre 87 propuestas presentadas en toda España, figurando entre los apenas 12 proyectos elegidos. “Este reconocimiento avala la solidez técnica de nuestra propuesta y el liderazgo de Castellón en materia de renaturalización urbana”, aseguró.

La alcaldesa hizo especial hincapié en la prioridad del proyecto sobre la población infantil. “Queremos patios que cuiden y que respiren. Espacios que cuenten con las mejores condiciones de habitabilidad y bienestar para la comunidad educativa”, afirmó. “Vamos a poner en marcha, de la mano de los centros, esos oasis climáticos que proporcionen sombra, reduzcan la temperatura y mejoren el bienestar físico y emocional de nuestros niños y niñas. Atendiendo las demandas y escuchando a los equipos directivos y también a los profesionales sanitarios para comprender el impacto real de cada actuación”, añadió. Del total de la inversión de 3,5 millones de euros, 1,8 millones se destinarán específicamente a estos oasis climáticos, con financiación de la Fundación Biodiversidad y del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER).

Carrasco también resaltó la importancia de la colaboración de expertos y entidades para garantizar la correcta ejecución del proyecto y su impacto en la ciudad. “El proyecto está alineado con ONU-Habitat, que trabaja por un mejor futuro urbano, y con SEO/BirdLife, que nos aporta experiencia en sensibilización ciudadana y seguimiento de indicadores. Porque a través de la naturaleza cuidamos también a nuestras ciudades y a las personas que viven en ellas”, explicó.

Castellón, ciudad referente en renaturalización

La alcaldesa aseguró que Castellón tiene la oportunidad de convertirse en un referente en renaturalización urbana, conectando salud, educación, urbanismo y medio ambiente. “Este proyecto representa una inversión en presente y en futuro. Por una ciudad con mayor calidad de vida y bienestar. Pero de manera especial, para los más pequeños y pequeñas, que son el futuro de Castellón”, concluyó.

Expertos que participan en la iniciativa también expresaron su apoyo al proyecto. Félix Romero, director de la Fundación Biodiversidad, afirmó que “el proyecto ‘Castellón Naturaleza en Red’ apuesta decididamente por el desarrollo y consolidación de infraestructura verde en entornos urbanos, mitigando riesgos climáticos y mejorando la biodiversidad, con especial foco en la renaturalización de centros escolares y refugios climáticos”. Por su parte, Ana Beatriz Jordao, jefa de la Oficina de ONU-Habitat en España, destacó que “al renaturalizar su entorno, Castellón está definiendo un modelo urbano que puede inspirar a otras ciudades en España, Europa y más allá. Celebramos una planificación que integra naturaleza, ciencia, salud y participación ciudadana”.

Anna Valentín, delegada de SEO/BirdLife en la Comunitat Valenciana, subrayó que “renaturalizar las ciudades no es un gesto ambiental, es una política de salud pública, de justicia social y de adaptación climática. Esto requiere que instituciones, ciudadanía y organizaciones trabajemos juntos para que las ciudades sean lugares donde la biodiversidad, incluyéndonos a las personas, pueda prosperar”.

Con “Castellón Naturaleza en Red”, la ciudad inicia oficialmente una transformación urbana que busca mejorar la calidad de vida de todos los vecinos, especialmente de los niños, consolidando a Castellón como un modelo de referencia en renaturalización urbana en España y Europa.