Castellón incorpora la cerámica local a sus obras públicas para convertir la ciudad en escaparate del sector

La alcaldesa de Castellón, Begoña Carrasco, ha reafirmado la apuesta del Ayuntamiento por potenciar el uso de la cerámica castellonense en las obras públicas de la ciudad y convertir calles, plazas, mercados y edificios municipales en escaparates de uno de los principales sectores económicos de la provincia.

"Nuestra apuesta por los productos de nuestra tierra y por nuestras empresas es firme y decidida, porque apoyar a nuestros sectores productivos es también apoyar el empleo, la riqueza y el crecimiento de Castellón. Y hablar de Castellón es hablar necesariamente de cerámica", ha señalado Carrasco.

Esta estrategia se está trasladando también a los procedimientos de contratación municipal, con la incorporación en los pliegos de las nuevas obras del requisito de utilizar cerámica. El objetivo es aumentar la presencia del producto castellonense en la transformación urbana de la ciudad.

"Desde que llegamos y tenemos la suerte de ser el Gobierno de todos los castellonenses, hemos asumido el compromiso de que la cerámica castellonense esté presente en todas las obras municipales", ha asegurado la alcaldesa.

Carrasco ha defendido que Castellón puede convertirse tanto en "el mejor escaparate" como en "el mejor laboratorio" para mostrar las posibilidades de un producto que, según ha destacado, es referente internacional en diseño, innovación, tecnología y calidad.

Cerámica en calles, mercados y edificios municipales

La política municipal ya se ha aplicado en diferentes actuaciones, entre ellas la remodelación de la avenida Ferrandis Salvador, el Mercado de San Antonio, el nuevo centro de Parkinson y la Biblioteca Municipal 5.0, que abre sus puertas este jueves tras su reforma integral.

La cerámica también está prevista en el nuevo Mercado Central, las reformas de las Tenencias de Alcaldía Sur y Grao y la Pérgola.

La alcaldesa ha vinculado esta estrategia con la celebración esta semana de Cersaie en Bolonia, una de las principales citas internacionales de la industria cerámica, donde las empresas castellonenses presentan sus novedades en ámbitos como el diseño, la innovación, la tecnología y la sostenibilidad.

La Biblioteca 5.0 incorpora más de 1.600 metros cuadrados de cerámica

La nueva Biblioteca Municipal 5.0 es uno de los ejemplos más recientes de esta apuesta. El edificio incorpora 1.674 metros cuadrados de material cerámico: 1.247 metros cuadrados de pavimento y otros 427 de revestimientos de paredes.

"La Biblioteca 5.0 es un ejemplo muy claro de lo que queremos hacer en Castellón: utilizar nuestros edificios públicos para mostrar las enormes posibilidades de nuestra cerámica y, al mismo tiempo, respaldar a una industria que es fundamental para nuestra economía", ha explicado Carrasco.

La biblioteca cuenta con 1.378 metros cuadrados de superficie construida, distribuidos en cuatro plantas y un patio interior. El espacio dispone de bebeteca, sala infantil y juvenil, sala de prensa para personas mayores, salas de lectura y estudio, pequeñas salas de trabajo y sala de lactancia y cambiador.

También incluye espacios destinados a exposiciones temporales y actividades culturales relacionadas con la lectura.

La actuación ha supuesto una inversión de 3.861.059 euros, de los que 2.617.263 euros han sido financiados por la Unión Europea a través de los fondos Next Generation EU, dentro del Programa de Impulso a la Rehabilitación de los Edificios Públicos para las Entidades Locales.

"La cerámica forma parte de nuestra identidad"

Carrasco ha insistido en que la intención del Ayuntamiento es que la cerámica se integre en la imagen urbana de Castellón.

"La cerámica forma parte de nuestra identidad y queremos que sea también la piel de Castellón. Tenemos una industria que es uno de los principales motores económicos de nuestra provincia y desde el Ayuntamiento debemos estar a su lado", ha afirmado.

La estrategia municipal busca además que la ciudad sirva como espacio de experimentación para nuevas aplicaciones y soluciones vinculadas al diseño, la sostenibilidad y la mejora de los espacios urbanos.

"Queremos que la ciudad sea el mejor escaparate posible para nuestras empresas y para un producto que nos identifica en todo el mundo. Apostar por la cerámica castellonense es apostar por nuestra economía, por nuestra industria y por el futuro de Castellón", ha concluido la alcaldesa.