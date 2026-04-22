Castellón inaugura este viernes una Fira del Llibre de récord con más de 180 autores

Castellón vuelve a situar la literatura juvenil en el centro de su programación cultural con la inauguración de una Fira del Llibre de récord, que arranca este viernes a las 17.30 horas en el Parque Ribalta con la participación de dos de los autores más leídos del momento: el castellonense Eloy Moreno y la mallorquina Joana Marcús.

La concejalía de Cultura ha apostado de forma decidida por el público joven con la presencia en el acto inaugural de ambos escritores, que suman más de cinco millones y medio de ejemplares vendidos y se han consolidado como referentes de la literatura juvenil y contemporánea.

El concejal de Cultura en funciones, Vicent Sales, ha destacado que la participación de estos autores “demuestra la ambición con la que Castellón ha preparado esta edición”, subrayando que “apostar por escritores de primer nivel es apostar por el futuro de la lectura y por una feria abierta a todos los públicos”.

La Fira del Llibre de Castellón se celebrará del 24 de abril al 3 de mayo por primera vez en el Parque Ribalta, en una edición que reunirá a más de 180 autores y alcanzará un récord histórico de participación con 28 casetas, seis más que en 2025. Además, por primera vez contará con la presencia de librerías procedentes de Valencia, Huesca, Zaragoza y Teruel.

Según ha señalado Sales, el nuevo emplazamiento “permite pensar en una feria más grande, con más actividades, más presencia editorial y más capacidad de encuentro entre autores, libreros y lectores”.

Durante los nueve días de programación pasarán por Castellón escritores de gran proyección nacional como Juan del Val, Santiago Posteguillo, Elsa Punset, Máxim Huerta, Blue Jeans, Sara Búho, Antonio Mercero, Carmen Amoraga, Víctor del Árbol, Luis Zueco o Pol Guasch, además de Eloy Moreno y Joana Marcús. En total, la cita reunirá a autores con varios premios literarios de referencia, como el Planeta, el Nadal o el Cervantes Chico.

La feria también contará con actividades paralelas, música en directo, espacios infantiles, bibliotecas itinerantes, food trucks y servicio de cafetería, configurando un gran evento cultural al aire libre en el Ribalta.

Desde el Ayuntamiento se ha destacado que esta edición busca consolidar Castellón como un referente cultural, con una programación “pensada para todas las edades y capaz de atraer a lectores, generar actividad cultural y proyectar la ciudad como un espacio de referencia para la literatura”.

Con esta inauguración, la Fira del Llibre de Castellón da el pistoletazo de salida a una de sus ediciones más ambiciosas, que crece en autores, participación y proyección dentro y fuera de la ciudad.