Detenidos dos hombres en Benicarló por robar en vehículos mediante inhibidores de señal

La Guardia Civil ha detenido a dos hombres en Benicarló como presuntos autores de un delito continuado de robo con fuerza en el interior de vehículos. Los arrestos se produjeron tras sorprender a los sospechosos actuando en el aparcamiento de un establecimiento comercial, donde empleaban métodos para acceder a los turismos sin forzar cerraduras visibles.

La investigación se inició a raíz de un robo cometido el pasado 1 de abril, en el que se sustrajeron objetos valorados en unos 1.600 euros. Las pesquisas permitieron identificar a dos individuos, no residentes en la zona, que estarían vinculados a hechos similares. Según los agentes, ambos actuaban de forma coordinada en parkings y áreas con gran afluencia de vehículos, utilizando dispositivos capaces de inhibir la señal de cierre de los mandos a distancia, lo que dejaba los coches abiertos sin que sus propietarios lo percibieran.

La intervención tuvo lugar el 10 de abril, cuando un agente fuera de servicio reconoció a los sospechosos e inició un seguimiento discreto que confirmó el patrón delictivo. Tras observar cómo accedían a un vehículo, el guardia civil logró retenerlos hasta la llegada de una patrulla, que procedió a su detención. Posteriormente, se comprobó que uno de los arrestados tenía en vigor una orden judicial de búsqueda y detención emitida por un juzgado de Carmona. Las diligencias han sido remitidas al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Vinaròs.