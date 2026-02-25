Castellón impulsa el reciclaje de vidrio en la Magdalena con la campaña ‘Festegem amb sostenibilitat’

El Ayuntamiento de Castellón y Ecovidrio han presentado una nueva edición de la campaña especial de reciclaje de vidrio ‘Festegem amb sostenibilitat, temperament reciclador’ con motivo de las Fiestas de la Magdalena. La iniciativa se desarrollará del 6 al 18 de marzo y está dirigida a Collas y Gaiatas, coincidiendo con uno de los periodos del año con mayor generación de residuos.

La presentación ha contado con la participación del concejal de Urbanismo y Servicios Públicos, Sergio Toledo; la concejala de Fiestas, Noelia Selma; el gerente de Ecovidrio en la Comunitat Valenciana, Manuel Sala; el presidente de la Gestora de Gaiatas, José Antonio Lleo; y representantes de la Federación de Collas.

Durante estos días, los colectivos festeros podrán depositar sus envases en el denominado “iglú conquistado”, un contenedor tematizado que simboliza el compromiso con la sostenibilidad. En las dos últimas ediciones se recogieron más de 29.000 kilos de vidrio.

Las entidades que recojan al menos 250 kilos podrán optar a un premio de 3.000 euros. El plazo de inscripción estará abierto hasta el 6 de marzo a las 14.00 horas en la web habilitada para la campaña.

Desde el consistorio destacan la importancia de mantener la ciudad limpia durante las fiestas, mientras que Ecovidrio subraya que cada kilo reciclado supone ahorro energético y reducción de emisiones.