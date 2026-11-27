El Ayuntamiento de Castellón ha aprobado dos acuerdos urbanísticos que permitirán impulsar un total de 580 viviendas, de las que 302 serán de protección pública. Las actuaciones corresponden al concurso de cuatro solares municipales para construir 150 viviendas protegidas y al desarrollo urbanístico del sector del Bovalar, que contempla otras 430.

Los acuerdos se han adoptado en la última sesión de la Junta de Gobierno Local, que también ha aprobado diferentes medidas en materia de servicios sociales e instalaciones deportivas.

150 viviendas protegidas en solares municipales

Uno de los acuerdos permitirá sacar a concurso cuatro parcelas municipales destinadas a la construcción de 150 viviendas de protección pública en régimen de venta. Los terrenos se adjudicarán mediante concurso público y se han dividido en cuatro lotes.

Las parcelas están situadas en el número 6 de la calle Rederas, esquina con el camino Serradal; en el número 14 de la calle Río Pisuerga, en Sensal; en la calle Talía y en el número 33 de la calle Triana.

Por otra parte, se ha acordado someter a información pública el Programa de Actuación Integrada del Bovalar, que prevé la urbanización de la unidad de ejecución UER-Bovalar, entre la CV-16, carretera de Alcora, y el cauce del río Seco. El desarrollo contempla 430 viviendas, de las que 152 serán protegidas. La iniciativa ha sido presentada por Facsa mediante gestión urbanística por las personas propietarias del suelo.

Vales de alimentos e higiene durante 2027

En materia social, el Ayuntamiento ha aprobado la segunda y última prórroga del contrato de suministro de vales de compra para las personas beneficiarias de prestaciones económicas municipales.

El servicio estará vigente del 1 de enero al 31 de diciembre de 2027 y cuenta con un presupuesto máximo de 937.250 euros. Los vales permitirán seguir adquiriendo alimentos y productos de higiene.

586.000 euros para ampliar el campo del parque Mérida

La Junta de Gobierno Local también ha aprobado el expediente para contratar las obras de ampliación del campo de fútbol de césped artificial del parque Mérida. La actuación cuenta con un presupuesto de 585.861,13 euros y un plazo de ejecución previsto de cuatro meses.

Nueva licitación de la ayuda a domicilio

Por último, se ha aprobado un nuevo expediente para contratar el servicio de ayuda a domicilio, con un presupuesto máximo de 6,29 millones de euros y una duración de tres años.

La nueva licitación incorpora un estudio económico revisado después de detectarse un error en el documento anterior y en el cálculo del presupuesto. Por este motivo, el Ayuntamiento también ha acordado desistir del procedimiento de adjudicación que se había iniciado el pasado 8 de octubre.