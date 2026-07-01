Castellón estrena 'Krujiente', una ruta de la croqueta con 30 restaurantes para impulsar la hostelería este verano

El Patronato de Turismo de Castellón ha presentado Krujiente, la primera Ruta de la Croqueta de la ciudad, una iniciativa gastronómica que reunirá a 30 establecimientos hosteleros del 3 al 25 de julio con el objetivo de dinamizar el sector durante los meses de verano e incentivar el consumo en los restaurantes locales.

La presentación ha contado con la participación de la concejala de Turismo, Arantxa Miralles, junto a Andrea Stoica, miembro del Comité Gastronómico que formará parte del jurado, y José Marín, del restaurante Asensi 14, uno de los establecimientos participantes.

Miralles ha explicado que esta primera edición responde a la voluntad del Patronato de "seguir impulsando acciones que favorezcan la actividad del sector hostelero a lo largo de todo el año". Según ha señalado, la iniciativa nace tras recoger "la inquietud de los propios profesionales de la hostelería, que reclamaban nuevas propuestas capaces de atraer público durante los meses de verano y de incentivar el consumo en los establecimientos de la ciudad".

La principal novedad de la ruta es que cada uno de los 30 restaurantes elaborará una croqueta exclusiva inspirada en un país o una región del mundo. Los cocineros podrán reflejar esa temática mediante los ingredientes, las técnicas de elaboración o la combinación de sabores, ofreciendo propuestas originales que invitan a recorrer distintos establecimientos.

Además, el público tendrá un papel activo en el certamen a través del Croquevoto, una papeleta con la que podrá elegir su propuesta favorita tras degustar las croquetas participantes. Con estas votaciones se concederán dos reconocimientos: el premio a la Mejor Croqueta, que decidirá el jurado gastronómico, y el de Croqueta Más Popular, elegido por los clientes.

Los participantes en las votaciones también podrán optar a diferentes premios, una fórmula con la que la organización pretende animar a vecinos y visitantes a completar la ruta.

Para facilitar el recorrido, la organización editará una guía oficial con información sobre los 30 establecimientos participantes, su ubicación, la descripción de cada propuesta y la bebida que ofrece cada restaurante, con precios fijados libremente por cada local. La guía estará disponible en formato digital mediante un código QR que podrá encontrarse en los establecimientos adheridos y en las oficinas de turismo de la ciudad.

Toda la información y las novedades de la ruta también podrán seguirse a través del perfil oficial de Instagram @krujiente_castellon.

Con esta iniciativa, el Patronato de Turismo incorpora una nueva cita al calendario gastronómico de Castellón con la intención de reforzar la oferta culinaria de la ciudad y apoyar la actividad del sector hostelero durante el verano.