Castellón envía un cargamento de 20 toneladas de material sanitario destinado a reforzar la atención médica en Ucrania

El Ayuntamiento de Castellón ha respaldado a la Asociación Ucraniana Kalyna en la salida de un nuevo camión de ayuda humanitaria con destino a un hospital ucraniano. El convoy transporta 20 toneladas de material sanitario destinado a reforzar la atención médica en el país y ha partido desde las instalaciones municipales de Tetuán XIV, desde donde se ha coordinado la carga y la logística del envío.

El concejal de Cooperación y Relaciones Institucionales, Vicent Sales, ha destacado “el compromiso firme y sostenido de la Asociación Kalyna con el pueblo ucraniano, un ejemplo de solidaridad constante que merece el reconocimiento de toda la ciudad”. Sales ha subrayado además que “Castellón es una ciudad comprometida con la cooperación internacional y con las entidades sociales que, desde el trabajo constante, ayudan allí donde más se necesita”.

Este nuevo envío se enmarca en la colaboración solidaria que la entidad mantiene desde 2014, centrada especialmente en el apoyo a hospitales y centros sanitarios mediante el envío continuado de suministros médicos esenciales. Entre el material transportado se incluyen equipos de protección individual (EPI), material de curas, productos de higiene y desinfección, respiradores, termómetros, batas, mascarillas, camillas y gel hidroalcohólico, recursos imprescindibles para garantizar la atención sanitaria en contextos de emergencia.

En octubre de 2025 se realizó también otro convoy con destino a Ucrania con material sanitario. Desde el año 2022 se han llevado a cabo tres envíos anuales, consolidando una línea de ayuda estable y coordinada. Este es el primer camión enviado en 2026, con el objetivo de dar continuidad a ese compromiso solidario.

La ciudad de recogida del material es Vinnytsia, desde donde posteriormente se organiza su distribución a hospitales y a las zonas más afectadas del frente, en función de las necesidades detectadas sobre el terreno.

Colaboran de forma permanente el Banco de Alimentos y la Generalitat Valenciana, que canalizan y gestionan la recogida de material procedente de distintos centros hospitalarios. Asimismo, diversas entidades privadas se suman a esta iniciativa solidaria, contribuyendo a completar cada envío con los recursos necesarios en función de las necesidades detectadas sobre el terreno y de los fondos recaudados.