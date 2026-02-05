CSIF pide a la Conselleria investigar graves irregularidades de un docente del IES Politècnic de Castellón

El sindicato CSIF exige a la Conselleria de Educación que estudie y adopte medidas urgentes ante las “graves irregularidades docentes” denunciadas en el IES Politècnic de Castellón. El sindicato señala que existen reclamaciones formales presentadas por profesorado de ciclos formativos y por más de una treintena de alumnos y alumnas del centro, en las que se alertaría de deficiencias en la práctica docente y de conductas reiteradas de trato inadecuado, intimidatorio y contrario a un clima educativo respetuoso por parte de un docente.

Según CSIF, las quejas también recogen irregularidades en los procesos de evaluación y graves deficiencias en la planificación de las clases. De acuerdo con la información incluida en los expedientes administrativos, las reclamaciones se dirigen contra un profesor que habría sido trasladado anteriormente de otros centros educativos tras denuncias previas de naturaleza similar. El sindicato subraya que esta situación ha generado una creciente preocupación en la comunidad educativa y que la dirección del IES Politècnic es conocedora de los hechos y ha manifestado su voluntad de que se adopten soluciones efectivas.

CSIF ha trasladado esta problemática a la Conselleria de Educación y ha reclamado una actuación diligente, transparente y coordinada, señalando que, pese a la activación de procedimientos internos, la intervención de dos órganos instructores y la supervisión solicitada por la Inspección Educativa, no se han percibido mejoras significativas en el clima educativo. El sindicato insiste en la necesidad de medidas concretas que garanticen la protección del alumnado, el respeto a los derechos de toda la comunidad educativa y una educación de calidad.