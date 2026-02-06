El Plan Impulsa de la Diputación de Castellón avanza con la mayor inversión de su historia

La Diputación de Castellón ha aprobado de manera inicial la modificación de la ordenanza reguladora del Plan Impulsa para los ejercicios 2026-2027. Durante el periodo de exposición pública no se han presentado alegaciones.

El plan, que alcanza una inversión histórica de 32,5 millones de euros, busca dotar de mayor autonomía y financiación a los 135 municipios de la provincia, permitiendo destinar hasta un 40% de los fondos a gasto corriente y el resto a obras. Además, se introduce la posibilidad de reinvertir la baja de una obra en el momento de su adjudicación y se amplía el plazo para solicitar cambios de servicios hasta el 30 de octubre de cada anualidad.

Durante una visita al municipio de Sant Joan de Moró, la presidenta de la Diputación, Marta Barrachina, y el vicepresidente responsable de Infraestructuras, Héctor Folgado, destacaron actuaciones realizadas con el Plan Impulsa 2024-2025, como la ampliación de infraestructuras deportivas, mejoras en zonas verdes, pavimentación y obras en el alcantarillado.

El Plan Impulsa se plantea como un instrumento para facilitar la ejecución de proyectos locales y mejorar servicios, con el objetivo de atender de manera ágil y eficiente las necesidades de los municipios de la provincia.