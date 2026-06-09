El CD Castellón confirma que no habrá pantallas gigantes en la ciudad por la normativa de LALIGA

El CD Castellón ha informado, ante las consultas de aficionados y peñas, de que no se instalarán pantallas gigantes en la ciudad para seguir el partido de esta noche.

La entidad ha explicado que esta posibilidad está condicionada por la normativa vigente en materia de derechos audiovisuales de LALIGA, que no autoriza la retransmisión pública de los encuentros en pantallas gigantes en espacios públicos o habilitados para tal fin, una situación que, según señala el club, también se ha repetido recientemente en otras ciudades del fútbol español.

Esta información coincide con lo que ya venía avanzando Onda Cero, donde se había informado de las dificultades existentes para poder sacar adelante este tipo de iniciativas. De hecho, la alcaldesa de Castellón, Begoña Carrasco, ya explicó en declaraciones a esta emisora que LaLiga estaba poniendo obstáculos para autorizar la retransmisión pública de los partidos decisivos del playoff de ascenso, pese a la intención del Ayuntamiento de habilitar una pantalla municipal para que los aficionados sin entrada pudieran seguir los encuentros.

Carrasco señaló que el consistorio había trabajado en esta opción tanto para el partido de este sábado como para el de vuelta del próximo martes, y subrayó que la decisión dependía exclusivamente del organismo organizador de la competición. “Ojalá nos dejen y nosotros estamos preparados”, llegó a afirmar la alcaldesa, insistiendo en que el Ayuntamiento mantiene su disposición para organizar la iniciativa si recibe autorización.

Punto de encuentro para la afición albinegra

Pese a la imposibilidad de la retransmisión pública, los aficionados sí podrán seguir el partido en un ambiente de albinegrismo gracias a La Plana Sport Castellón, patrocinador del club, que ofrecerá la emisión del encuentro para los seguidores que deseen reunirse y animar al equipo.

El CD Castellón ha agradecido la colaboración del Ayuntamiento de Castellón y el apoyo de su afición, a la que ha animado a acompañar al equipo en una noche decisiva.