Castellón cierra los paelleros del Pinar y paraliza el montaje de los escenarios del eclipse por la alerta naranja

El Ayuntamiento de Castellón ha activado el Plan Territorial Municipal de Emergencias de Castellón (Platemcas) ante la alerta naranja por lluvias y tormentas prevista para este lunes. Como medida preventiva, se han cerrado los paelleros del Pinar y se ha ordenado paralizar temporalmente el montaje de los escenarios Sol y Luna preparados para el eclipse total de sol del próximo 12 de agosto.

La alerta de la Agencia Estatal de Meteorología estará activa desde las 14.00 hasta las 22.00 horas, con posibilidad de acumulaciones de hasta 40 litros por metro cuadrado en una hora. Ante esta situación, el Centro de Coordinación Operativa Municipal (Cecopal) permanecerá activado desde este lunes y hasta el miércoles, coincidiendo con la jornada del eclipse. El Ayuntamiento también mantiene bajo vigilancia la evolución meteorológica por si fuera necesario ampliar las medidas de seguridad en el Pinar.

El montaje de los escenarios Sol y Luna se retomará este martes, una vez finalice la situación de alerta. Además, los servicios municipales mantienen una revisión continua de las instalaciones para garantizar la correcta evacuación del agua de lluvia. El consistorio recomienda a la ciudadanía mantenerse informada a través de los canales oficiales y extremar las precauciones mientras permanezca activo el aviso meteorológico.