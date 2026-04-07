Castellón celebra la mayoría de edad de la Nit de l’Art con 130 propuestas en 80 espacios

El Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana (CMCV) y el Ayuntamiento de Castellón de la Plana, con el apoyo del Institut Valencià de Cultura (IVC), impulsan la 18ª edición de la Nit de l’Art de Castelló los días 8 y 9 de mayo. La cita alcanza su mayoría de edad con 130 propuestas multidisciplinares de creación contemporánea, gratuitas y accesibles, repartidas en 80 espacios de la ciudad.

El programa, que incluye más de un centenar de actividades como danza, teatro, performances, poesía, música, circo, talleres, rutas guiadas, instalaciones o exposiciones, se ha presentado junto al cartel oficial en el Ayuntamiento de Castellón de la Plana.

El director-gerente del Consorci de Museus, Nicolás Bugeda, ha destacado que la Nit de l’Art “reafirma su carácter expansivo, generando un proyecto transformador que conecta el arte y a los artistas con públicos diversos y activa el territorio a través del arte contemporáneo”. Además, ha subrayado que la Generalitat, a través del CMCV y del IVC, “refuerza su compromiso con la cultura y con el arte en Castellón con una cita imprescindible en la Comunitat Valenciana que tiene ya prestigio en el ámbito nacional”.

Por su parte, el concejal de Cultura en funciones, Vicent Sales, ha señalado que “alcanzar las 18 ediciones confirma la solidez de un evento que ha sabido crecer desde lo local hacia lo global sin perder su esencia”, y ha añadido que la Nit de l’Art “sitúa a Castellón como un referente cultural y ratifica el compromiso de la ciudad con una cultura de primer nivel”.

La convocatoria de esta edición ha registrado una respuesta histórica, con cerca de 700 propuestas procedentes de hasta 21 países, lo que evidencia, según la directora del evento, Yvonne Bacas, “su capacidad de resonar en contextos diversos”.

Organizada por la Asociación de Arte Contemporáneo de Castellón, la iniciativa cuenta con el apoyo de la Generalitat y del Ayuntamiento, así como con el respaldo de la Diputación Provincial y la colaboración de Al Port, la Universitat Jaume I y Ruralnostra.

Entre las novedades, se incorporan nuevos espacios como el Auditorio y Palacio de Congresos, sede de la exposición ‘Materia Negra’ del artista Carles Pedrón; el Mercado Central, que acogerá la acción artística ‘Llamada calle contemporánea’, con música improvisada de Pau Puig y danza contemporánea de Noemí Gurillo; el Templete del parque Ribalta, con el taller ‘Dansa Natura’ de Miguel Mata; y la plaza Hernán Cortés, donde tendrá lugar la performance ‘Pintura en viu i límits de l’exposició’, de María Artnow.

El Grau volverá a acoger el acto inaugural el viernes 8 de mayo a las 17.00 horas en el Edificio Moruno, con la performance ‘Colores’ a cargo del alumnado de l’Espai Escènic Dansa i Teatre, seguida de la exposición colectiva ‘Art a la Mar’.

La programación de 2026 incluye cerca de 50 exposiciones de distintas disciplinas como cerámica, pintura, dibujo, cómic o fotografía, además de cinco instalaciones y 17 performances con un marcado carácter lúdico y sensorial.

El evento se completa con talleres, pasacalles musicales, desfiles de moda, recitales, conciertos, propuestas escénicas, actividades infantiles, visitas guiadas, mesas redondas, mercadillos artísticos y rutas de Open Studios en cuatro recorridos diferentes, fomentando la interacción entre artistas y público.

La inclusión, la diversidad y el bienestar social también tendrán protagonismo, con proyectos centrados en la salud mental, la educación artística o el trabajo intergeneracional, junto a propuestas que invitan a la reflexión sobre la identidad, la tecnología, la memoria y la relación entre individuo y sistema.