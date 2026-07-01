El CD Castellón arrancará la Liga visitando a la Real Sociedad B y la cerrará ante el Sabadell

El CD Castellón ya conoce la hoja de ruta de la temporada 2026/27 en LaLiga Hypermotion. El conjunto albinegro debutará el fin de semana del 15 y 16 de agosto a domicilio frente a la Real Sociedad B, mientras que cerrará la fase regular también fuera de casa, en el campo del CE Sabadell.

Uno de los aspectos más destacados del calendario es que el Castellón volverá a disputar un partido en Castalia durante las fiestas de la Magdalena. El primer fin de semana de las celebraciones, el 27 y 28 de febrero, recibirá al Andorra, mientras que el segundo fin de semana festivo visitará a la UD Almería.

El derbi autonómico frente al Eldense llegará en la jornada 14. Los azulgranas visitarán Castalia el 22 de noviembre, mientras que el encuentro de la segunda vuelta se disputará en el Pepico Amat el 31 de enero.

El equipo albinegro despedirá el año 2026 en Castalia frente al Granada, en la última jornada antes del parón navideño, y estrenará 2027 con una visita al Real Oviedo.

La fase regular concluirá el 6 de junio de 2027, mientras que el 'play-off' de ascenso se disputará entre el 9 y el 20 de junio