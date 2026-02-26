Castellón acoge la campaña “Adelantarse al VPH: la mejor jugada” para reforzar la prevención del virus del papiloma humano

La ciudad de Castellón será escenario en los próximos días de la campaña “Adelantarse al VPH: la mejor jugada”, una iniciativa de la compañía biofarmacéutica MSD, que participa como colaborador sociosanitario de la Selección absoluta femenina de fútbol.

La acción se enmarca en la celebración del primer partido de clasificación de la selección, que se disputará en Castellón el próximo 3 de marzo, un día antes del Día Internacional de Concienciación del Virus del Papiloma Humano (VPH). Entre las iniciativas previstas, se encuentra la simulación de la ciudad “tiñéndose” de color verde azulado (teal), tonalidad asociada a la prevención del cáncer de cuello de útero.

Concienciación a través del deporte

La campaña busca unir salud y deporte para aumentar la sensibilización en torno al virus del papiloma humano (VPH), sus posibles consecuencias y la importancia de la prevención. Bajo el lema “Adelantarse al VPH: la mejor jugada”, la iniciativa transmite la idea de que anticiparse puede cambiar la historia, tanto en el ámbito deportivo como en la salud.

El VPH es la infección de transmisión sexual más común y se estima que más del 80% de las personas sexualmente activas la contraerán en algún momento de su vida. A nivel mundial, está relacionado con el 85%–100% de los cánceres de cuello de útero y con el 5% de los tumores humanos. En España, el cáncer de cuello de útero es el cuarto más frecuente en mujeres de entre 15 y 44 años.

Además, el virus se asocia con aproximadamente el 90% de las verrugas genitales, el 100% del cáncer anal escamoso, el 53% del cáncer de pene, el 25% del cáncer de vulva, el 78% del cáncer de vagina y el 30% del cáncer de orofaringe a nivel global.

Acciones en la plaza Mayor y en el partido

La campaña tendrá presencia en la fan zone del partido, que se instalará en la plaza Mayor de Castellón los días 28 de febrero y 1 de marzo. Allí se habilitará un stand informativo con una dinámica interactiva dirigida a la ciudadanía. Además, durante el encuentro del 3 de marzo se desarrollarán distintas acciones vinculadas a la concienciación sobre el VPH.

Prevención e inmunización

Para prevenir la infección por VPH y sus consecuencias existen diferentes estrategias: mantener relaciones mutuamente monógamas, utilizar correctamente el preservativo —aunque no ofrece una protección total— y la inmunización, considerada la herramienta más efectiva frente a la infección y sus efectos.

En España, las recomendaciones sanitarias establecen la vacunación sistemática frente al VPH tanto en niñas como en niños en torno a los 12 años, así como la captación de personas no vacunadas hasta los 18 años. También se aconseja la protección en personas con determinadas condiciones de riesgo, debido a su mayor vulnerabilidad a infecciones persistentes.

Junto a la vacunación, el cribado es otra estrategia fundamental para detectar lesiones precancerosas y reducir el riesgo de cáncer de cuello de útero. En la Comunitat Valenciana, el programa de cribado está dirigido a mujeres de entre 25 y 65 años.

Estas medidas se alinean con la Estrategia Mundial de Eliminación del Cáncer de Cérvix de la OMS, que persigue eliminar este tipo de cáncer como problema de salud pública antes de 2030, mediante la vacunación del 90% de las niñas, el cribado del 70% de las mujeres a los 35 y 45 años y el tratamiento del 90% de las mujeres con lesiones precancerosas y cáncer de cuello de útero.