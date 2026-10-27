Carrasco califica las elecciones del 29N como «el partido de nuestras vidas»

La alcaldesa de Castellón y presidenta local del Partido Popular, Begoña Carrasco, ha calificado las elecciones generales del próximo 29 de noviembre como «el partido de nuestras vidas». «No son unas elecciones generales más. Nos enfrentamos a una amenaza como nunca antes habíamos conocido en España», afirmó ayer durante un acto de precampaña celebrado en el Auditori i Palau de Congressos de Castelló, en el que aseguró que la ciudad «no fallará» a su formación.

Carrasco participó en el encuentro Hablemos con..., junto a la presidenta provincial del PP, Marta Barrachina, y la diputada Cayetana Álvarez de Toledo, número dos de la candidatura popular al Congreso por Madrid. El coloquio sirvió para abordar algunas de las principales preocupaciones ciudadanas, como el acceso a la vivienda, el aumento del coste de la vida y la fiscalidad, además de las propuestas del PP que lidera Alberto Núñez Feijóo para las próximas elecciones.

En materia de vivienda, Carrasco destacó que el Ayuntamiento está impulsando la construcción de 4.200 viviendas, un 40 % de ellas de promoción pública, y recordó las ayudas al alquiler joven por valor de 400.000 euros. También defendió la política fiscal municipal y cifró en 13,6 millones de euros el ahorro previsto para los castellonenses mediante las rebajas de impuestos, entre ellas la reducción del 10 % del IBI durante el mandato.