Cáritas Segorbe-Castellón alerta de la cronificación de la pobreza: "Cada vez más familias viven al límite"

Cáritas Diocesana de Segorbe-Castellón ha lanzado una seria advertencia sobre la realidad social que golpea a la provincia. Durante la rueda de prensa ofrecida este miércoles, su director, Paco Mir, ha desgranado las principales conclusiones de la última memoria de la entidad, radiografiando una situación donde la exclusión social ya no es coyuntural, sino que se está cronificando en el tiempo debido, principalmente, a la escasez de ayudas y a la falta de ingresos.

"La pobreza habla de ingresos, pero la exclusión habla de trayectorias vitales bloqueadas", ha manifestado Mir, citando las palabras del presidente de Cáritas Española, Manuel Bretón. El director diocesano ha insistido en que el aumento de la pobreza extrema está dejando a un volumen creciente de ciudadanos "fuera del sistema en sus múltiples dimensiones".

La vivienda, un derecho fundamental desasistido

Uno de los puntos más críticos de la comparecencia ha sido el acceso a la vivienda, calificado por Mir como "la mayor dificultad para mantener las condiciones de vida de las familias". Desde Cáritas alertan de que soluciones habitacionales que debían ser provisionales se han convertido ya en definitivas.

Pérdida de habitabilidad: Las infraviviendas, el realquiler y las habitaciones compartidas han pasado de ser alternativas transitorias a una realidad permanente.

Llamamiento a la acción: Ante este escenario, la entidad urge a una colaboración público-privada inmediata para agilizar la construcción de Viviendas de Protección Pública (VPP), amparadas en el decreto del Consell de 2024.

Empleo precario y el reto migratorio

A pesar de que las cifras macroeconómicas reflejan un crecimiento en la creación de empleo, Cáritas advierte de que el trabajo ya no es un escudo eficaz contra la exclusión. "El empleo crece, pero no garantiza salir de la exclusión", ha subrayado Paco Mir, apuntando a salarios insuficientes que impiden a las familias cubrir sus necesidades básicas.

Brecha salarial histórica: Según los datos del informe Foessa para la Comunitat Valenciana citados por Mir, la generación actual percibe salarios entre un 20% y un 25% menores que la generación anterior, siendo las mujeres y las personas de origen extranjero los colectivos más vulnerables a esta precariedad.

Por último, el director de la entidad ha hecho hincapié en la situación de las personas migrantes en irregularidad administrativa. Tras constatar un incremento de cinco puntos en la atención a este colectivo a través de sus proyectos de acogida, Mir ha defendido la actual vía de regularización y ha recordado que "el respeto a la dignidad personal está por encima de dictámenes y resoluciones".

Frente a estos desafíos, Cáritas ha reafirmado su compromiso de seguir acompañando a los más vulnerables "con paciencia, preparación y perseverancia", apelando al trabajo conjunto de todos los agentes sociales para alcanzar el bien común.