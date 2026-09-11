La Cámara de Comercio de Castellón y ACIMAC impulsan «Global Ceramics Talks» para reforzar el liderazgo cerámico europeo

La Cámara de Comercio de Castellón y ACIMAC, la Asociación Italiana de Fabricantes de Maquinaria y Equipos para la Cerámica, han sellado una alianza estratégica para poner en marcha Global Ceramics Talks, una plataforma internacional que busca reforzar la cooperación entre los ecosistemas cerámicos español e italiano y proyectar el liderazgo europeo del sector.

El acuerdo permitirá ampliar el alcance internacional de IGNITE, el Congreso Internacional sobre Innovación en Cerámica, y poner en común el conocimiento y la experiencia de empresas, profesionales y organizaciones vinculadas a la tecnología, la innovación y el diseño cerámico.

La colaboración nace con vocación de continuidad y establece un marco de cooperación para impulsar iniciativas relacionadas con la innovación, la investigación, el desarrollo tecnológico, la formación y la transferencia de conocimiento. El objetivo es estrechar los vínculos entre dos de los principales polos cerámicos de Europa y abordar de forma conjunta los retos que afronta la industria.

Entre ellos se encuentran la competitividad industrial, la sostenibilidad, la transición energética, la digitalización, los materiales avanzados, la inteligencia artificial y la evolución de los mercados internacionales.

En este marco, ambas instituciones podrán organizar conjuntamente eventos, encuentros y otras actividades vinculadas al sector cerámico, tanto dentro de IGNITE y de la feria TECNA como en otras citas internacionales a lo largo del año.

Una plataforma internacional para el sector cerámico

Global Ceramics Talks, impulsada por ACIMAC e IGNITE, nace con la vocación de convertirse en una plataforma internacional permanente para el diálogo estratégico, la innovación, la tecnología y el desarrollo industrial de la cerámica.

La iniciativa pretende generar espacios de encuentro entre empresas, investigadores, expertos, instituciones y otros agentes del sector para analizar los principales desafíos tecnológicos e industriales y favorecer nuevas oportunidades de cooperación internacional.

IGNITE se presentará en TECNA

La primera manifestación pública de esta alianza llegará en Italia durante TECNA, uno de los principales encuentros internacionales especializados en tecnologías y soluciones para la industria cerámica, que se celebra en Rímini y reúne a empresas y profesionales de numerosos países.

En el marco de la feria, ACIMAC presentará IGNITE ante representantes de la industria cerámica internacional, con el objetivo de dar a conocer el congreso y reforzar su proyección internacional.

La presentación permitirá acercar IGNITE a un escenario estratégico para el sector y aprovechar la presencia en TECNA de empresas, organizaciones y profesionales procedentes de algunos de los principales mercados cerámicos del mundo.

Esta cita servirá además como antesala de la primera edición de IGNITE, que se celebrará en Castellón los próximos 28 y 29 de septiembre. El congreso reunirá a empresas, profesionales, investigadores, instituciones y expertos para analizar los principales retos y oportunidades que marcarán el futuro de la industria cerámica.