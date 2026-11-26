El motociclismo pierde a uno de sus jóvenes talentos. El piloto burrianense Sergio García Dols ha anunciado su retirada del motociclismo profesional a los 23 años. Una decisión marcada por una lesión en el hombro que le ha obligado a parar antes de lo previsto y que pone punto final a una carrera deportiva en la que ha conseguido situarse entre los referentes del motociclismo español.

El propio piloto ha comunicado la noticia a través de sus redes sociales, con un mensaje de despedida en el que reconoce que no ha sido una decisión fácil, después de muchos años dedicados a perseguir su sueño de competir al máximo nivel.

La lesión le ha impedido terminar la temporada y estar presente en el Gran Premio de Valencia, donde tenía especial ilusión por despedirse de la afición. «Después de mucho pensarlo, meditarlo y valorar todo lo vivido, he tomado la decisión de poner fin a mi carrera deportiva», ha explicado.

Una trayectoria marcada por los éxitos

Nacido en Burriana el 22 de marzo de 2003, Sergio García Dols comenzó a destacar desde muy joven en las categorías de formación. En 2016 se proclamó campeón de España de Pre-Moto3 y, posteriormente, dio el salto al campeonato júnior antes de debutar en el Mundial de Moto3 en 2019.

Su primera victoria mundialista llegó ese mismo año en el Gran Premio de la Comunitat Valenciana, en el circuito Ricardo Tormo de Cheste.

Su progresión le llevó a convertirse en uno de los grandes protagonistas de Moto3. En 2021 terminó tercero del campeonato y en 2022 firmó una de las mejores temporadas de su carrera, con tres victorias y diez podios, que le permitieron proclamarse subcampeón del mundo.

En 2023 dio el salto a Moto2, categoría en la que consiguió también victorias y podios. Entre sus logros destaca el reconocimiento como mejor debutante de la temporada, el premio al Rookie del Año.

Su balance en el Mundial se cierra con nueve victorias, 25 podios y tres poles, después de ocho temporadas compitiendo en el campeonato.

Premio Onda Cero Castellón al Deporte

La trayectoria de Sergio García Dols también ha sido reconocida por Onda Cero Castellón. En 2022 recibió el Premio Onda Cero Castellón en la categoría de Deportes, dentro de la XXI edición de unos galardones que distinguen el talento, el esfuerzo y la aportación de personas y entidades a la provincia.

Un reconocimiento a una carrera que, pese a su juventud, ya había llevado el nombre de Burriana y de Castellón a los principales escenarios del motociclismo internacional.

«Me voy con el corazón lleno»

En su comunicado de despedida, el piloto ha querido agradecer el apoyo recibido durante todos estos años a su familia, equipo personal, patrocinadores y aficionados, a quienes considera una parte fundamental de su trayectoria.

«Han sido años de sueños, sacrificios, alegrías, momentos difíciles y, sobre todo, de muchísimo aprendizaje», señala.

García Dols también mira al futuro con ilusión y deja claro que, aunque termina su etapa como piloto profesional, comienza otra etapa de su vida con nuevos retos por descubrir.

«Hoy termina una etapa, pero empieza otra con la misma ilusión por descubrir lo que viene. Me voy con el corazón lleno y con la satisfacción de haber perseguido mi sueño hasta el final», concluye.