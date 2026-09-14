Begoña Carrasco en el 775 aniversario de Castellón: «Somos la suma de lo que fuimos, de lo que somos y seremos»

Castellón conmemora este mes de septiembre el 775 aniversario de su fundación con una completa agenda de actividades para todos los públicos. El evento central ha tenido lugar en el Salón de Plenos municipal con la celebración del acto institucional, una cita dedicada a repasar la historia local y premiar a diez figuras e instituciones clave para el desarrollo social, cultural y deportivo de la capital.

La ceremonia, presidida por la alcaldesa Begoña Carrasco junto a autoridades civiles y militares, comenzó con el descubrimiento del retrato de D. Ignacio Pérez de Heredia como Hijo Adoptivo, obra de Tania Traver para la Sala de Ilustres. En su discurso, Carrasco reivindicó la efeméride al señalar que «Castellón es, después de 775 años, la imagen de su gente, la suma de lo que fuimos, de lo que somos y seremos».

La jornada reconoció en el ámbito cultural al escritor Eloy Moreno y al Ateneo; en el deportivo a los internacionales Pablo Hernández y Pablo Herrera; y en el ámbito festivo a Moros d’Alqueria, los Cavallers de la Conquesta y la Colla Rei Barbut. Tras este acto central, la programación conmemorativa continuará desplegándose por la ciudad durante las próximas semanas.