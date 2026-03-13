Barrachina denuncia dos años de bloqueo a la reforma de la Ley de Costas para proteger viviendas del litoral.

La presidenta provincial del Partido Popular de Castellón, Marta Barrachina, ha reclamado la modificación de la Ley de Costas aprobada por el PP en el Senado el 12 de marzo de 2024 para proteger las viviendas singulares del litoral, una iniciativa que, según ha denunciado, permanece bloqueada en el Congreso desde hace dos años. Barrachina ha criticado que la Mesa de la Cámara Baja, con mayoría del PSOE y sus socios de Sumar —entre ellos Compromís—, haya impedido hasta ahora su debate parlamentario.

Según ha explicado la dirigente popular, el texto acumula ya más de 70 prórrogas en el Congreso, lo que, a su juicio, demuestra la falta de voluntad política para abordar una reforma que permitiría proteger construcciones tradicionales situadas en la costa de municipios como Cabanes, Nules, Moncofa, Xilxes, La Llosa y Almenara. Barrachina ha recordado que la propuesta busca modificar la Ley 22/1988 de Costas para incorporar medidas que eviten derribos y garanticen la conservación de estas edificaciones con valor patrimonial.

La presidenta provincial del PPCS también ha criticado el recurso de inconstitucionalidad presentado por el Gobierno de España contra la Ley de Protección y Ordenación de la Costa Valenciana, aprobada en Les Corts el 15 de mayo de 2025 con el voto en contra de PSOE y Compromís. A su juicio, esta decisión supone un “doble castigo” para el litoral de la provincia, mientras que desde el PP aseguran que seguirán defendiendo la protección de las viviendas y del patrimonio costero de Castellón.