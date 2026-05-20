El Ayuntamiento de Castellón finaliza obras de mejora en el Cementerio Municipal

El equipo de Gobierno de Castellón ha finalizado distintas actuaciones de mejora en el Cementerio Municipal, centradas en la renovación de viales y la mejora de la accesibilidad del recinto.

El concejal de Infraestructuras y Servicios Urbanos, Sergio Toledo, ha visitado las instalaciones junto al concejal de Cementerios, Vicente Sales, para comprobar el resultado de los trabajos.

Toledo ha destacado que “cada espacio público de nuestra ciudad debe encontrarse en perfectas condiciones, porque es lo que la ciudadanía merece”. En esta línea, ha añadido que se trata de unas obras “necesarias que van a mejorar notablemente las condiciones del Cementerio Municipal”.

Asimismo, ha señalado que “hemos recepcionado unas obras necesarias que van a mejorar notablemente las condiciones del Cementerio Municipal” y ha subrayado que estos trabajos forman parte del compromiso del equipo de gobierno de “dignificar un lugar tan emblemático”.

Por su parte, Vicente Sales ha indicado que “el Cementerio Municipal tiene que estar a la altura de la ciudad que tenemos, una ciudad que mejora día a día”. Además, ha explicado que “no solo hemos mejorado los viales, sino también el drenaje”, una línea de actuación que, según ha dicho, continuará en próximas fases.

Las obras, con una inversión de 150.000 euros y un plazo de ejecución de ocho semanas, han incluido la pavimentación de zonas con hormigón impreso, asfaltado de viales y renovación de aceras, además de mejoras en el sistema de drenaje del recinto.