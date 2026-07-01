La ayuda humanitaria de Castellón para los afectados por el terremoto de Venezuela partirá el 12 de julio

La ayuda humanitaria recogida en Castellón para los afectados por los terremotos de Venezuela saldrá hacia el país sudamericano el próximo 12 de julio. El envío, impulsado por la Asociación Venezolanos de Castelló (ASOVECAS), cuenta con la colaboración del Ayuntamiento y será canalizado a través de la ONG venezolana Fundación FundaPROCURA.

El concejal de Convivencia Social e Interculturalidad, Vicent Sales, ha anunciado la fecha del envío tras reunirse con el presidente de ASOVECAS, Luis Méndez. "Será el domingo 12 de julio cuando está previsto el envío de esta ayuda que han aportado de manera solidaria los vecinos y vecinas de Castellón", ha señalado.

Sales también ha agradecido "la gran respuesta solidaria que, una vez más, han demostrado los vecinos y vecinas de Castellón en auxilio del pueblo venezolano" y ha recordado que en la ciudad residen más de 3.000 personas de origen venezolano, muchas de ellas preocupadas por la situación que atraviesan familiares y amigos tras los seísmos.

El edil ha asegurado que el Ayuntamiento seguirá colaborando con ASOVECAS "para mejorar la situación de las personas que se han visto afectadas por estos terremotos y de los venezolanos y venezolanas que viven en nuestra ciudad".