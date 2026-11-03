ATC concede su Insignia de Oro a Fernando Roig por su trayectoria en el sector cerámico

La Asociación Española de Técnicos Cerámicos (ATC) entregará su Insignia de Oro al presidente de Pamesa Grupo Empresarial y del Villarreal CF, Fernando Roig, en reconocimiento a su trayectoria empresarial y a su contribución al desarrollo de la industria cerámica de Castellón. La entidad considera que Roig es uno de los empresarios que han contribuido a situar el clúster cerámico español como un referente internacional. El reconocimiento es la máxima distinción que concede anualmente la asociación.

La entrega tendrá lugar el próximo 20 de noviembre, durante la celebración del 50 aniversario de ATC en Masía Fuente La Reina, en un acto que reunirá a representantes políticos y empresariales del sector. El presidente de la asociación, Juan José Montoro, ha destacado el compromiso de Roig con la industria y su papel como defensor de la cerámica. Bajo su presidencia, Pamesa se ha convertido en el primer productor europeo y el cuarto a nivel mundial.

Fernando Roig tomó las riendas de Pamesa Cerámica en 1977 y, desde entonces, ha impulsado el crecimiento del grupo, que actualmente cuenta con ocho fábricas y varias marcas comerciales, además de negocios vinculados a las materias primas y la energía. Su trayectoria también está ligada al crecimiento del Villarreal CF, club que preside desde 1997. En 2006 fue nombrado Hijo Adoptivo de Vila-real.