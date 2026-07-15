ATC aprueba su Plan Estratégico para 2027 centrado en la formación, la competitividad y el talento

La Asociación Española de Técnicos Cerámicos (ATC) ha aprobado su Plan Estratégico para 2027. Un programa que sitúa la transferencia de conocimiento, el refuerzo de la competitividad del clúster cerámico y la puesta en valor del talento humano como sus principales ejes de actuación. El documento fue avalado por unanimidad durante la asamblea general ordinaria de la entidad para hacerle frente a la digitalización de los procesos productivos, la irrupción de tecnologías como la inteligencia artificial y la creciente competencia internacional.

El presidente de ATC, Juan José Montoro, destacó que la asociación ha impartido formación a más de 1.000 profesionales y ha reforzado la difusión del conocimiento a través de su revista, de su congreso internacional y de los encuentros entre profesionales todo bajo la celebración de su 50 aniversario y tras recibir dos importantes premios que reconocen su trayectoria y su contribución al sector cerámico.

Más de un millar de profesionales formados

Durante el último ejercicio, ATC impartió 204 horas de formación especializada, en las que participaron más de un millar de profesionales. Además, la asociación publicó 29 ofertas de empleo para acercar el talento a las necesidades de las empresas y organizó jornadas de orientación profesional en distintos puntos de la provincia de Castellón.

La entidad también reforzó la difusión del conocimiento técnico mediante la publicación de nuevos números de la revista CeramicATC, así como con distintas campañas de divulgación dirigidas al sector.

Competitividad e innovación

Otro de los pilares del Plan Estratégico es contribuir a mejorar la competitividad del clúster cerámico español en un escenario marcado por la competencia de terceros países y las exigencias regulatorias europeas.

En este sentido, ATC continuará impulsando iniciativas como el Congreso Internacional del Técnico Cerámico, cuya próxima edición comenzará a prepararse de cara a 2027, tras reunir en su última convocatoria a más de 400 asistentes y 45 ponentes especializados.

El talento, en el centro de la estrategia

La asociación también mantiene su apuesta por el relevo generacional y el reconocimiento del talento a través de iniciativas como el Premio ATC Impulsa y el Premio Nacional de Cerámica "Ciudad de Castellón", además de actividades de encuentro entre profesionales.

La aprobación del Plan Estratégico coincide con un año especialmente significativo para la entidad, que celebra su 50 aniversario y ha sido distinguida recientemente con el Premio Iniciativa Económica, concedido por Onda Cero, y el Premio Faro de la Innovación, Emprendimiento y Seguridad, otorgado por la Autoridad Portuaria de Castellón.