ALCER Castalia llama a mantener el liderazgo en donación de órganos con sus jornadas 'L’art de donar vida'

Castellón se moviliza de nuevo por la solidaridad. La Asociación de Personas con Enfermedad Renal y Trasplantadas de la provincia, ALCER Castalia, ha dado el pistoletazo de salida a sus jornadas anuales por la donación de órganos y tejidos. Bajo el lema 'L’art de donar vida', la plaza de Las Aulas de la capital de La Plana se convierte hasta el próximo sábado 6 de junio en el epicentro de la concienciación social.

El evento cuenta con el respaldo del Ayuntamiento de Castelló, la Diputación Provincial, la Generalitat Valenciana y el Hospital General Universitario de Castelló, además de numerosas entidades y empresas colaboradoras. Durante la inauguración, que ha arrancado con una sonora 'globotà', representantes institucionales y sanitarios han arropado a la asociación en una rueda de prensa clave para el colectivo.

Reivindicaciones: Un nuevo hospital y más unidades de diálisis

A pesar de que Castellón es una de las provincias que lidera la donación a nivel nacional —en un país que ya es referente mundial—, el presidente de ALCER Castalia, Ricardo Planelles, ha advertido que "no podemos conformarnos si queremos seguir avanzando".

Planelles ha aprovechado la presencia de las autoridades para lanzar tres reivindicaciones históricas del colectivo:

Infraestructuras: Avances reales en la construcción del futuro Hospital General Universitario de Castellón, una demanda que la asociación abandera desde hace una década.

Descentralización: La instalación de una unidad de diálisis en el Hospital de la Plana de Vila-real y otra en el Comarcal de Vinaròs.

Personal sanitario: El compromiso de cuidar y retener el talento de los profesionales de la salud en formación para evitar su marcha al extranjero.

"Tenemos muy buenos profesionales sanitarios, pero debemos cuidarlos y retener a los que ahora se están formando", ha subrayado Planelles.

Balance de datos: Castellón, en el epicentro de la solidaridad

La directora médica de Atención Primaria del Departamento de Salud de Castellón, Anabela Llobet, ha puesto en valor el éxito compartido de estas cifras, asegurando que "es un logro de todos los castellonenses". Además, ha avanzado que la provincia está preparada para que el trasplante renal de donante vivo sea una realidad en Castellón en cuanto concluyan los trámites administrativos.

En cuanto a los datos asistenciales, el balance refleja la generosidad de la provincia:

Balance 2025: Se registraron 34 donantes en la provincia, lo que permitió el explante de 114 órganos (en su mayoría riñones, seguidos de hígado, pulmón y corazón) y 172 tejidos (córneas, huesos, vasos y válvulas).

Primeros meses de 2026: Ya se contabilizan 14 donantes y 37 órganos implantados (18 riñones, 8 pulmones, 8 hígados y 3 corazones), además de 97 tejidos. El perfil medio del donante actual es un varón con una edad superior a los 59 años.

Prevención e impulso institucional

La enfermedad renal es una patología silenciosa que puede llegar a afectar al 15% de la población adulta. Por ello, la diputada provincial de Bienestar Social, Marisa Torlá, ha defendido el apoyo de la Diputación al proyecto 'Ruta de la Salud' de ALCER Castalia, vital para acercar la prevención médica a los municipios del interior, marcados por la dispersión geográfica y el envejecimiento.

Por su parte, la concejal de Bienestar Social y Gente Mayor de Castelló, Clara Adsuara, ha reafirmado el compromiso del consistorio a través del incremento de la dotación económica del convenio nominativo con la entidad. "Para entidades como ALCER Castalia es fundamental contar con seguridad, agilidad y respaldo institucional", ha destacado.

La presentación ha contado con una nutrida representación de la comunidad sanitaria, política y social de la provincia, respaldando una labor que ALCER Castalia lleva desempeñando desde 1981 y que ya atiende a más de 1.000 pacientes renales en toda la provincia de Castellón.