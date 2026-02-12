bp y Airbus sellan un acuerdo multianual para el suministro de combustible en España y Alemania

Air bp, la división de aviación de bp, ha firmado un contrato multianual con Airbus para el suministro de combustible de aviación convencional, combustible sostenible de aviación (SAF) y otros servicios asociados en España y Alemania.

El acuerdo posibilita una de las mayores compras voluntarias de SAF por parte de un fabricante de equipos originales (OEM, por sus siglas en inglés) y refuerza la colaboración estratégica entre ambas compañías en el ámbito de la descarbonización del sector aéreo.

Air bp prestará servicio a una amplia gama de operaciones de Airbus, incluidas sus divisiones de aviación comercial, militar y helicópteros. El contrato cubre actividades clave como pruebas de vuelo, entregas a clientes, operaciones logísticas con la flota Beluga y el servicio de lanzadera para empleados que conecta diariamente Toulouse y Hamburgo.

Además del suministro de combustible, el acuerdo contempla un equipo dedicado de gestión de cuentas, mantenimiento técnico regular en Alemania y una nueva colaboración con Airbus España para el suministro y almacenamiento de combustible, así como operaciones de abastecimiento directo en pista.

Air bp opera en más de 600 ubicaciones en 40 países y abastece a más de 6.800 vuelos al día. Con casi un siglo de experiencia en la industria aeronáutica, la compañía ofrece una amplia gama de servicios que complementan su oferta de combustible, incluyendo el diseño, construcción y operación de instalaciones de abastecimiento, consultoría técnica y formación, así como soluciones orientadas a ayudar a sus clientes a reducir sus emisiones de carbono directas e indirectas.

Este nuevo acuerdo refuerza el posicionamiento de bp como socio energético estratégico en el sector de la aviación y como actor relevante en el impulso del combustible sostenible de aviación como palanca clave para la transición energética del transporte aéreo.