El aeropuerto de Castellón registra su mejor enero con un crecimiento interanual de pasajeros del 14 %

El aeropuerto de Castellón ha contabilizado en el mes de enero 12.132 pasajeros, cifra que constituye el mejor registro de la infraestructura en este mes y que supone un incremento de casi el 14 % respecto a enero del año pasado.

La infraestructura aeroportuaria de Castellón logró en 2025 cifras récord con 318.309 pasajeros, lo que la situó por delante de aeropuertos que gestionan otras administraciones.

En este 2026 el aeropuerto ha programado la mayor operativa de su trayectoria, con 16 rutas confirmadas, 2.400 vuelos regulares y 400.000 plazas ofertadas.

De estas rutas, dos son nuevas, Manchester y Bolonia, y 14 ya operaron en 2025: Berlín, Bruselas, Budapest, Cracovia, Düsseldorf Weeze, Londres, Milán, Oporto, Bucarest, Cluj, Asturias, Bilbao, Madrid y Palma de Mallorca.

Durante la temporada de invierno, que abarca de final de octubre a final de marzo, el aeropuerto opera cinco rutas regulares de carácter anual: Londres, Bruselas, Madrid, Bucarest y Cluj.

A partir abril, cuando se inicie la campaña de verano, se incorporarán de forma progresiva el resto de las rutas hasta alcanzar el máximo de actividad en la temporada alta, con 16 conexiones operativas.