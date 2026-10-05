El aeropuerto de Castellón crece un 16 % en septiembre y supera los 295.000 pasajeros en lo que va de año

El aeropuerto de Castellón ha registrado en septiembre su mejor dato histórico para este mes, con 45.900 pasajeros, un 15,8 % más que en el mismo periodo del año pasado. En el acumulado de 2026, la infraestructura alcanza ya los 295.484 usuarios, lo que supone un incremento del 13 % y 34.168 pasajeros más que hace un año.

La directora general de Aerocas, Raquel París, destaca que estas cifras consolidan la evolución positiva del aeropuerto y permiten prever que 2026 será el mejor año de su historia en tráfico comercial. El crecimiento se apoya tanto en las rutas regulares como en las operaciones chárter, entre ellas las vinculadas a la feria Cersaie de Bolonia. Además, durante el verano se han registrado los tres mejores datos mensuales de la historia del aeropuerto: 49.250 pasajeros en julio, 52.328 en agosto y 45.900 en septiembre.

Durante la campaña estival, el aeropuerto ha operado 16 rutas regulares, la cifra más elevada hasta ahora, de las que once continúan activas en octubre, con destinos como Londres, Berlín, Bruselas, Milán, Budapest, Madrid o Bilbao. En septiembre también se contabilizaron 11.887 movimientos de aeronaves, un 19 % más que un año antes.