76 muertes por calor las altas temperaturas este verano en Castellón

Las altas temperaturas han dejado 76 muertes atribuibles al calor en la provincia de Castellón desde el inicio del verano, según los datos del sistema de monitorización de la mortalidad diaria por todas las causas, MoMo. La cifra supone 14 fallecimientos más que en el mismo periodo de 2025.

La mayoría de las personas fallecidas tenían más de 65 años, uno de los colectivos más vulnerables ante las temperaturas extremas. El calor puede agravar problemas de salud previos y provocar distintas complicaciones, especialmente entre las personas mayores.

Durante esta temporada estival, 26 de las 76 muertes atribuibles al calor se produjeron durante los picos de las cuatro olas de calor que han afectado a la provincia. El año pasado se contabilizaron 33 fallecimientos en los picos de las dos olas de calor registrados en el mismo periodo, siete más que este verano.

Los datos del sistema MoMo permiten estimar el impacto de las temperaturas extremas sobre la mortalidad y seguir su evolución entre la población.