El Villarreal tiene a su alcance firmar la mejor primera vuelta de su historia

El Villarreal aspira a firmar la mejor primera vuelta de su historia y para ello necesita sumar al menos 5 de los 9 puntos que le restan por disputar en el primer tramo de la competición.

El conjunto dirigido por Marcelino ocupa la tercera posición en la clasificación con 35 puntos en 16 partidos y con tres encuentros por disputar debe de superar los 39 puntos que figuran como mejor registro histórico de la entidad en sus 25 campañas en Primera División.

Los tres compromisos que le restan por jugar son contra el Elche y el Levante, a domicilio, y el Alavés en La Cerámica.

Dos victorias, que le harían sumaría 41 puntos, o bien un triunfo y dos empates, que le dejarían en 40 puntos, le serían suficientes para superar la barrera de los 39 puntos, una cifra que ha alcanzado el equipo en dos ocasiones, en las temporadas 2010-2011 y 2015-2016.

También tiene a tiro el récord de más goles en una primera vuelta, que está en 37 dianas y que consiguió en el curso 2013-2014, y para lo que necesitará marcar siete goles en sus tres compromisos.

Lo que no será posible superar es el mejor registro defensivo, que son los catorce tantos recibidos en las temporadas 2016-2017 y 2022-2023, porque en la actualidad ya le han endosado ya quince goles.