El Villarreal solicita jugar las tres primeras jornadas de visita

El Villarreal ha solicitado a LaLiga arrancar la próxima temporada lejos de La Cerámica. La entidad castellonense ha pedido disputar como visitante sus tres primeros compromisos ligueros con el objetivo de disponer de más margen para completar las obras de remodelación que se están llevando a cabo en su estadio. Eso sería no debutar en su propio feudo hasta el mes de septiembre

Los trabajos comenzaron hace varias semanas y avanzan de manera simultánea tanto en el interior como en el exterior del recinto. El club está acometiendo una serie de mejoras destinadas a reforzar la seguridad y optimizar los accesos para los aficionados en las distintas gradas, además de modernizar varias zonas del estadio.

La previsión con la que trabaja el Villarreal es que los trabajos no estén completamente finalizados para el comienzo del campeonato 2025-26. Por ello, el club ha trasladado a LaLiga su intención de disputar las tres primeras jornadas del curso a domicilio, una fórmula que ya han empleado otros equipos en temporadas anteriores cuando han afrontado reformas en sus estadios.

Unas obras ambiciosas

Obras del nuevo edificio del Villarreal CF | Villarreal CF

De esta manera, el conjunto groguet ganaría varias semanas adicionales para rematar unas obras consideradas prioritarias y regresar a La Cerámica con todas las instalaciones preparadas para recibir a sus aficionados en las mejores condiciones.

Entre las actuaciones previstas destaca la construcción de un nuevo vestuario en el exterior de La Cerámica, así como la adecuación de una parte de la tribuna donde anteriormente se ubicaban las instalaciones destinadas a los jugadores. Además una pasarela que una ambas zonas. Unas obras que forman parte del proceso de modernización del feudo amarillo y que obligan a mantener abiertas varias zonas de trabajo durante los próximos meses. Los trabajos incluyen la construcción de nuevos vomitorios y pasillos de distribución, una actuación que permitirá optimizar los accesos y agilizar la movilidad de los espectadores durante las jornadas de partido.

Además, la entidad presidida por Fernando Roig levantará un edificio anexo entre las gradas de Fondo Norte y Tribuna. La nueva infraestructura albergará espacios destinados a la actividad deportiva y nuevas zonas de aparcamiento, ampliando así los servicios disponibles y mejorando la experiencia de los aficionados y asistentes a los eventos que acoge el recinto. Unas obras ambiciosas que va a suponer una fuerte inversión para las arcas del “submarino”