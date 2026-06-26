El Villarreal activa su campaña de abonos

El Villarreal ha presentado este viernes su nueva campaña de abonos bajo el lema 'Seguim amb tu', una apuesta por la fidelidad de su afición en un curso que volverá a tener como gran atractivo la participación del equipo en la UEFA Champions League.

La renovación online arrancará el próximo 29 de junio, dando el pistoletazo de salida a una campaña marcada por las mejoras en el Estadio de la Cerámica y por un amplio abanico de ventajas para los abonados. El club mantiene dos modalidades de carnet. El Abono LaLiga, destinado a quienes quieran disfrutar del campeonato doméstico, y el Abono Champions, que además incluye todos los encuentros europeos de la fase de liga y los partidos de Copa del Rey disputados en La Cerámica.

Uno de los grandes incentivos vuelve a ser el premio a la fidelidad. Los aficionados con mayor asistencia seguirán beneficiándose de descuentos en futuras renovaciones, mientras que los menores de 26 años conservarán una rebaja del 50% en prácticamente todas las zonas del estadio. Los jubilados y pensionistas también mantendrán un descuento específico.

La entidad amarilla apuesta, además, por premiar la renovación digital con un 15% de descuento en las tiendas oficiales y promociones exclusivas como el 2x1 en la experiencia Inmersión Villarreal.

Abonados afectados por la reforma del Estadio de la Cerámica

Las obras de modernización del Estadio de la Cerámica serán otro de los protagonistas del verano. Algunos abonados deberán cambiar de asiento o incluso ser reubicados debido a la remodelación de determinadas zonas, un proceso que el club gestionará en varias fases para garantizar que todos conserven una localidad.

Con la actual reforma del recinto, los asientos de algunos abonados desaparecerán a partir de la próxima campaña 26/27. Los abonados reubicados deberán solicitar cita previa a través de una plataforma web para acudir de forma presencial a las taquillas del Estadio de la Cerámica a escoger la nueva localidad. La elección de citas se organizará con prioridad según la antigüedad del abono.

De la misma forma y como consecuencia de la redistribución de las zonas del estadio, los asientos de algunos abonados cambiarán de denominación y categoría, lo que implica una variación en la tarifa en los abonos. A estos abonados se les considerará reasignados.

Finalmente la reforma en el Estadio de la Cerámica afecta a los abonados ubicados en la Tribuna Impar Central y Lateral del campo, donde se creará una nueva zona de Hospitality, que implica un cambio de denominación y de tarifa.

Ante esta situación, los abonados de esta zona pueden aceptar las nuevas condiciones y mantener su ubicación actual, beneficiándose de las ventajas y servicios de Hospitality, con un descuento especial únicamente para la temporada 2026/27, o solicitar un cambio de ubicación y acudir a las taquillas del Estadio de la Cerámica del 24 al 27 de julio para gestionar la renovación del abono.