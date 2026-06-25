Tres jugadores del Villarreal ya clasificados para la segunda ronda del Mundial

El Villarreal ya tiene tres jugadores clasificados para la segunda fase del Mundial. Después lograrlo Alex Freeman con Estados Unidos, la pasada madrugada se sumaron Buchanan y Oluwaseyi con Canadá.

El cuadro norteamericano cayó por 2-1 frente a Suiza, pero eso no le impidió pasar como segundo de grupo. Buchanan, titular, y Oluwaseyi, suplente, participaron en el encuentro.

Los canadienses ya tienen, además, rival para esos dieciseisavos de final, pues se enfrentan a Sudáfrica, que ha accedido a esta ronda como segunda de su grupo. Este choque tendrá lugar el 28 de junio.