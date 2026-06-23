Castellón se convierte en la capital de la gimnasia rítmica con tres grandes citas nacionales

Castellón volverá a situarse en el epicentro de la gimnasia rítmica española del 1 al 5 de julio con la celebración de tres de las competiciones más importantes del calendario nacional en el Pabellón Ciutat de Castelló: el Campeonato de España de Equipos, la Final de la Liga Iberdrola y la segunda fase de la Copa de España de Conjuntos.

La capital de La Plana recibirá a cerca de 6.000 personas entre gimnastas, técnicos, responsables federativos, familiares y aficionados, que disfrutarán de cinco jornadas de competición de máximo nivel.

La presentación oficial del evento contó con la presencia de la alcaldesa de Castellón, Begoña Carrasco; la concejala de Deportes, Maica Hurtado; el presidente de la Real Federación Española de Gimnasia, Jesús Carballo; y la presidenta de la Federación de Gimnasia de la Comunitat Valenciana, Concepción Rico, además de varios representantes de ambas entidades.

Carrasco destacó que la elección de Castellón como sede de estas pruebas vuelve a poner de manifiesto la capacidad organizativa de la ciudad. "La relación entre Castellón y la gimnasia rítmica es un idilio perfecto, una unión que se fortalece con cada campeonato. Nuestra ciudad está preparada para seguir siendo una sede de referencia para las grandes competiciones", afirmó.

Por su parte, Jesús Carballo subrayó la relevancia de una cita que ocupa un lugar destacado en el calendario de la Federación Española. El dirigente explicó que el evento reunirá diferentes modalidades y categorías, con presencia de conjuntos, gimnastas individuales y equipos, además de la final de la Liga Iberdrola, y contará con deportistas internacionales y medallistas europeas.

La presidenta de la Federación de Gimnasia de la Comunitat Valenciana, Concepción Rico, aprovechó la presentación para plantear la posibilidad de que Castellón albergue en el futuro una competición internacional: "Creo que Castellón se merece una cita internacional después de todos los campeonatos que hemos organizado en la ciudad", aseguró Rico, que también agradeció la implicación del personal del pabellón y de las instituciones colaboradoras.

Cinco días de espectáculo

Presentación del campeonato de España de gimnasia | Ayuntamiento de Castellón

El Campeonato de España de Equipos abrirá la competición del 1 al 4 de julio con la participación de 207 equipos procedentes de las distintas federaciones autonómicas, cerca de 450 gimnastas y unos 300 técnicos.

Los días 3 y 4 será el turno de la Final de la Liga Iberdrola, en la que competirán los diez mejores equipos de Primera y Segunda División tras las dos primeras fases del campeonato. Cerca de un centenar de deportistas se darán cita en una competición que contará con nombres destacados del panorama nacional e internacional.

Entre las grandes protagonistas estarán la castellonense Alba Bautista, Daniela Piqué, Lucía González y Cristina Korniychuk, todas ellas con experiencia en las principales competiciones internacionales.

El domingo 5 de julio llegará el cierre con la segunda fase de la Copa de España de Conjuntos, que reunirá a equipos de todo el país y contará con la participación de alrededor de 650 gimnastas y cerca de 200 técnicos.

La representación castellonense correrá a cargo del Club Tramuntana, que afronta la cita tras proclamarse campeón de España juvenil el pasado mes de noviembre en el Campeonato Nacional Base.