El Villarreal "marca" en un Mundial ocho años después

El Mundial 2026 tiene un marcado color amarillo. Y es que el Villarreal está teniendo protagonismo directo gracias a las actuaciones de los diferentes futbolistas que en él le representan. Minutos, victorias y, desde esta misma jornada , también goles. Y esto último es algo que hacía tiempo que no sucedía: exactamente ocho años.

El tanto de Alex Freeman con Estados Unidos ante Australia (2-0), además de asegurar la clasificación de los anfitriones y el liderato del grupo D, rompe con una sequía de goles amarillos que se remontaba al Mundial de Rusia en 2018. En aquella ocasión el honor correspondió a Denis Cheryshev, quien firmó un torneo extraordinario al anotar cuatro tantos. El último de ellos, en cuartos de final ante Croacia, no sirvió para evitar la eliminación de su equipo. En aquel torneo también vio puerta el árabe Salem Al Dawsari, quien este año había jugado como cedido en el club de La Plana.

A sus 21 años Freeman es titular indiscutible en el conjunto de las barras y estrellas pese a ser el jugador más joven de la selección. En el pasado mercado invernal, el Villarreal apostó por él para el lateral derecho y ha vivido unos meses de adaptación al fútbol exigente europeo tras salir de la MLS, donde fue elegido mejor jugador joven de la temporada

Durante este período ha participado en nueve partidos. Se espera que este año, de la mano de Iñigo Pérez y superado su periodo de aclimatación, goce de mayor protagonismo.

Los elogios de Pochettino

Freeman junto a Mauricio Pochettino | Getty

El futbolista, el más joven de su selección con tan sólo 21 años, se ha ganado los elogios del mundo del futbol con sus actuaciones en este torneo. Su seleccionador, el argentino Mauricio Pochettino, fue más allá al asegurar que será uno "de los mejores del mundo" en su posición: "el jugador está haciendo un trabajo fantástico. La evolución es enorme, es un tipo muy humilde. Tiene un perfil increíble. Siempre quiere aprender, siempre escucha. Es un jugador con el que realmente disfrutas no sólo entrenándolo sino estando con él por que es un tipo encantador: es un jugador increíble para mí. Tiene potencial para ser uno de los mejores jugadores del mundo en su posición"