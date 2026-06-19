El verano amarillo va tomando forma

A poco más de dos semanas de comenzar la pretemporada, el calendario estival del nuevo Villarreal va tomando forma con el paso de los días. Cabe recordar que los futbolistas amarillos regresarán de sus vacaciones a Vila-real los días 6, 7 y 8 de julio para someterse a los controles médicos previos al inicio de los entrenamientos. De la misma forma que la primera sesión de trabajo del equipo tendrá lugar el jueves 9 de julio (horario por confirmar) en la Ciudad Deportiva José Manuel Llaneza, ya a las órdenes del nuevo técnico, Iñigo Pérez.

El equipo azulejero tendrá su primera prueba veraniega de la pretemporada el próximo 17 de julio. Tal y como la entidad vila-realense ha confirmado, los amarillos se medirán al SL Benfica el viernes 17 de julio a partir de las 20.45 horas en el Estadio Algarve de Faro (Portugal).

De esta forma el histórico equipo lisboeta se convierte en la tercera cita amistosa confirmada de la pretemporada tras anunciarse el partido ante el PSV Eindhoven (25 de julio) y la participación en la Como Cup italiana (del 28 de julio al 1 de agosto) en la que estarán equipos de las grandes ligas europeas como el Crystal Palace (Inglaterra), FC Famalicao (Portugal) y RC Lens (Francia), además del AIUla SC, de Arabia Saudí.

En próximas fechas se conocerán más detalles de la pretemporada amarilla.