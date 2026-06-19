Álvaro Martín es el primer fichaje del Castellón

El CD Castellón sigue dando forma a su proyecto y ya tiene nuevo refuerzo para las próximas temporadas. El conjunto albinegro ha cerrado la incorporación de Álvaro Martín, que llega libre tras finalizar su etapa en el FC Andorra y firma un contrato que le vincula con la entidad castellonense hasta junio de 2029.

El futbolista madrileño, nacido el 15 de enero de 2001, se desempeña como mediapunta e interior y aterriza en Castalia después de dos campañas defendiendo los colores del conjunto tricolor, donde logró consolidarse como una pieza importante del equipo.

Formado en la cantera del Real Madrid, Álvaro Martín completó toda su etapa de formación en Valdebebas antes de iniciar su trayectoria en el fútbol profesional. Su primera experiencia llegó en la temporada 2020/21, cuando militó como cedido en el HNK Šibenik croata. Un año después recaló en el Inter de Madrid, donde firmó una notable campaña en Primera Federación con un balance de diez goles y cuatro asistencias.

Su rendimiento le permitió regresar al Real Madrid Castilla en la temporada 2022/23, donde continuó creciendo y se convirtió en uno de los hombres más destacados del filial blanco. Aquel curso participó de forma decisiva en ataque, sumando cuatro tantos y nueve pases de gol.

En el verano de 2023 puso rumbo al FC Andorra, club en el que se asentó definitivamente y en el que acumuló 98 partidos oficiales, con cinco goles y ocho asistencias. Su mejor versión llegó durante la campaña 2024/25, en la que tuvo un papel fundamental en el ascenso del conjunto andorrano a LaLiga Hypermotion.

Ahora, con 25 años y en uno de los mejores momentos de su carrera, Álvaro Martín inicia una nueva aventura en el CD Castellón con el objetivo de aportar calidad, trabajo y ambición al proyecto albinegro en la categoría de plata del fútbol español