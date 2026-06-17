El Espanyol insiste en Calatrava

El futuro de Alex Calatrava apunta a la primera división. Y el RCD Espanyol parece tomar ventaja respecto al resto de los pretendientes que han aparecido a lo largo de los últimos meses. Es más, el conjunto catalán ha intensificado las negociaciones en los últimos días con el fin de cerrar el fichaje del futbolista y convertirlo así en el primer refuerzo de la era Monchi como secretario técnico.

Diversas informaciones aparecidas en las últimas horas en la Ciudad Condal, especialmente la publicada en el portal La Grada, aseguran que las posturas se han acercado sobremanera y que la operación podría concretarse durante los próximos días. Onda Cero ha podido saber que han existido contactos en los últimos días si bien el cuadro catalán trata de rebajar el precio del jugador , cuya cláusula es de cinco millones de euros tras no concertarse el ascenso albinegro a Primera.

La realidad es que el interés españolista ya viene de la pasada temporada, si bien en aquel momento no accedió a pagar lo que Voulgaris demandaba por el futbolista. Incluso ene l mercado invernal preguntaron por sus situación, si bien el Castelón era rehacio en ese momento a deshacerse de su mejor jugador. Con la llegada de Monchi a la secretaría técnica, el interés ser reactivado.

Lo cierto es que el crecimiento de Calatrava en el Castellón ha sido sensacional, hasta el punto de convertirse en uno de los futbolistas más determinantes de la categoría. Con 15 goles y ocho asistencias, pocos futbolistas han llegado a sus números. En caso de concretarse su salida, el Castellón perderá a su mejor jugador pero contará con un músculo económico sin precedentes a la hora de reforzar al equipo.