Calatrava lidera un Castellón de ensueño

La temporada del Castellón ha finalizado con Alex Calatrava como su futbolista más destacado. El centrocampista ha sido diferencial en la gran campaña albinegra liderando al equipo en la creación y marcando 15 goles, lo que le convierte en el 'pichichi' de los orelluts.

Calatrava, que ya había hecho una campaña notable el curso pasado, ha superado ese listón con los mejores registros de su carrera, ayudando al equipo a pelear por el ascenso. Además, ha sido el jugador más utilizado del cuadro de la Plana con 3672 minutos.

De los 44 partidos que ha disputado el Castellón, el centrocampista catalán solo se ha perdido uno, por sanción. Ha sido titular en 42 y solo ha partido desde el banquillo ante el Valladolid en Zorrilla, entrando en la segunda parte.

Ahora llega la incertidumbre sobre su futuro ante el interés de equipos de Primera en su fichaje. El jugador albinegro tiene contrato hasta 2029, pero su cláusula de rescisión, de 5 millones de euros, es asumible para muchos clubes de la máxima categoría.