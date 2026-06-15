Se rifan a Pablo Hernández pese a que prioriza su continuidad como albinegro

La temporada del CD Castellón no pasa desapercibida para el fútbol español. Ni por el fondo (los resultados cosechados), ni por las formas. Y eso es el excelente nivel futbolístico demostrado y el gran juego desarrollado durante el curdo. Unas señas de identidad que tienen en Pablo Hernández como uno de los máximos responsables y que hacen que su nombre aparezca en las quinielas de muchos de los equipos que buscan un relevo en el banquillo.

Si en su momento el técnico castellonense estuvo en la órbita del Elche, quien ya ha anunciado la contratación de otro entrenador para la próxima campaña, los nombres de equipos como el Rayo, el Girona y el Mallorca han aparecido como interesados en él.

En el caso de los primeros son el ejemplo de que en la máxima categoría del fútbol nacional su trabajo no ha pasado desapercibido. En esta caso concreto, no obstante, la de Joseba Arrasate parece ser la opción prioritaria de los madrileños para su banquillo. Mallorca y Girona representan a dos equipos punteros de Segunda (recién descendidos) cuya apuesta es por un fútbol ofensivo para conseguir el ascenso.

Pese a todos esos cantos de sirena, la primera opción del técnico es la de continuar en su "casa". Una idea que coincide con la de Bob Voulgaris, quien ha visto que Pablo es un técnico ideal para plasmar la idea de fútbol que el dirigente quiere para su club. Todo hace indicar que la renovación se podría cerrar en breve y ser anunciada como una de las piedras angulares de la próxima temporada cuando se llegue a un acuerdo en los términos contractuales.