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Salva Ruiz y el CD Castellón separan sus caminos

El lateral valenciano dice adiós tras cinco temporadas en el club albinegro

ondacero.es

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Salva Ruiz y el CD Castellón separan sus caminos
Salva Ruiz y el CD Castellón separan sus caminos | CD Castellón

El CD Castellón y Salva Ruiz separarán sus caminos a partir del próximo 30 de junio. El lateral valenciano, uno de los jugadores más importantes del reciente proyecto albinegro, no continuará en la disciplina orellut y pondrá fin a una etapa de cinco temporadas marcada por el compromiso y el regreso al fútbol profesional.

Salva llegó a Castalia en el verano de 2021 procedente del Deportivo de La Coruña con el objetivo de devolver al club a Segunda División. Desde entonces, se convirtió en una pieza fundamental del equipo gracias a su regularidad, experiencia y liderazgo dentro del vestuario.

El defensa valenciano cierra su trayectoria en el conjunto castellonense con 127 partidos oficiales, cuatro goles y seis asistencias, unos números que reflejan la importancia que tuvo en el crecimiento del equipo durante los últimos años. Además, el lateral ejerció como capitán en la histórica temporada 2023-24, en la que el Castellón logró el ascenso a LaLiga Hypermotion y certificó su regreso al fútbol profesional.

Más allá de su aportación sobre el terreno de juego, Salva Ruiz se consolidó como uno de los referentes del vestuario gracias a su liderazgo y experiencia. Ahora, después de cinco campañas defendiendo la camiseta albinegra, el valenciano dice adiós al Castellón dejando huella tanto en el club como en su afición.

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