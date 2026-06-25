Cipenga y Mabil siguen inéditos en el Mundial

Los jugadores del Castellón Brian Cipenga y Awer Mabil tienen una tercera oportunidad de debutar en el Mundial con motivo de los partidos que cierran la fase de grupos. Hasta ahora, ninguno de los dos ha tenido minutos con República Democrática del Congo y Australia respectivamente.

El jugador del cuadro oceánico será el primero en cerrar esta fase de grupos en el encuentro que le medirá con Paraguay este jueves. Un empate le valdrá para clasificarse como segundo en un grupo en el que Estados Unidos ya es campeón.

La selección de Cipenga, por su parte, se mide a Uzbekistán este sábado con la necesidad de ganar para hacerse con un puesto en dieciseisavos.

Entretanto, un ex albinegro, Álvaro Fidalgo, ha sido el autor del tercer gol de México en la victoria por 3-0 ante la República Checa que confirma a los aztecas como campeones de grupo.