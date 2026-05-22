El Playas peleará por el podio en la Copa de Europa de Clubes

La Copa de Europa de Clubes regresa siete años después de su última edición. Un largo paréntesis que se cierre precisamente donde se celebró por última vez: Las pistas de Gaetà Huguet, epicentro del atletismo europeo este fin de semana en tres intensas sesiones que se disputarán el sábado por la tarde (de 15:45 a 20:30 h) y el domingo por la mañana (de 9:30 a 13:50 h).

Tras presentarse el pasado lunes en el Ayuntamiento de Castellón , el evento congregará a un total de 580 atletas procedentes de 12 países, repartidos en 11 escuadras masculinas y 13 femeninas. Gracias a los éxitos precedentes y a la condición de anfitrión, España disfrutará de una representación histórica. En liza estarán los vigentes campeones nacionales de 2025: el Diputación de Valencia en el cuadro femenino y el FACSA Playas de Castellón en el masculino. Además, el equipo femenino competirá bajo invitación especial en calidad de club organizador.

Un cartel de lujo

La competición masculina reunirá a 11 equipos de primer nivel. Además del anfitrión FACSA Playas de Castellón, competirán el OAK Beograd (SRB), Sporting Clube de Portugal (POR), AO TJ Slávia STU Bratislava (SVK), Harrow Athletic Club (GBR), Enka Sports Club (TUR), VSK Univerzita Brno (CZE), CSL-CAL Spora (LUX), Tampereen Pyrintö (FIN), Dundrum South Dublin Athletic (IRL) y Enterprise Sport & Service (ITA). El gran rival a batir para los castellonenses será el potentísimo Sporting de Portugal, que parte como el principal favorito sobre el papel. La misión para el conjunto local requerirá de una dosis extra de coraje y solidez de bloque, ya que la plantilla se ha visto mermada por las sensibles bajas de última hora de dos de sus grandes estrellas internacionales: el fondista Thierry Ndikumwenayo y el saltador de longitud Lester Lescay.

En la competición femenina serán 13 los clubes participantes, con el vigente campeón español Diputación Valencia C.A. al frente de la representación nacional junto al anfitrión FACSA Playas de Castellón. Completan la nómina el Dundrum South Dublin Athletic (IRL), AO TJ Slávia STU Bratislava (SVK), Harrow Athletic Club (GBR), CSL-CAL Spora (LUX), Atletica Brescia 1950 (ITA), Atletski klub Crvena zvezda (SRB), Enka Sports Club (TUR), Jyväskylän Kenttäurheilijat (FIN), Sporting Clube de Portugal (POR), Univerzitni sportovni klub Praha (CZE) y Vughtse Sportclub Prins Hendrik (NED).

Sensibles bajas de Thierry y Lester Lescay

Tyerry Ndikumwenayo | Playas de Castellón

En la competición masculina, el FACSA Playas de Castellón asume la responsabilidad de defender el título conquistado en la última edición de 2019. El gran rival a batir para los castellonenses será el potentísimo Sporting de Portugal, que parte como el principal favorito sobre el papel. Pero lo cierto es que la plantilla se ha visto mermada por las sensibles bajas de última hora de dos de sus grandes estrellas internacionales: el fondista Thierry Ndikumwenayo y el saltador de longitud Lester Lescay.

Por su parte, el cuadro femenino del FACSA Playas de Castellón afronta la cita con la ilusión y el rigor que merece su estreno como anfitrión europeo. Atendiendo a las listas de inscripción, las previsiones sitúan a las castellonenses con total solidez entre las seis primeras potencias del campeonato, mostrando una brecha técnica muy superior respecto a las siete escuadras de la zona baja.

Los pronósticos técnicos auguran una batalla vibrante y sin concesiones entre cuatro clubes de primerísimo nivel para adjudicarse el tercer cajón del podio. En la pugna por los dos primeros puestos, el Diputación de Valencia y el Sporting de Portugal emergen como las escuadras llamadas a disputarse la victoria final.

Horarios y seguimiento en directo

Imagen del Gateà Huguet en la última Copa de Europa | Plasyas de castellón

El programa horario está diseñado para ofrecer un espectáculo ágil y de máxima emoción en la pista del Gaetà Huguet:

Jornada del sábado: Comenzará a las 15:45 horas con el disco femenino y finalizará a las 20:30 horas con la velocidad del relevo 4x100 m masculino.

Jornada del domingo: Arrancará temprano, a las 9:30 horas con el disco masculino, y concluirá a las 13:50 horas con el relevo 4x400 m masculino.

A partir de las 14:00 horas del domingo tendrá lugar la ceremonia oficial de entrega de trofeos. Para todos aquellos aficionados que no puedan desplazarse a las gradas, ambas jornadas podrán seguirse en riguroso directo a través de Eurovision Sports, a través del canal de Youtube de European Athletics y del propio canal de Youtube del FACSA Playas de Castellón.